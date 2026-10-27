Đức: Ôtô lao vào đám đông, nhiều người bị thương

Cảnh sát làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ xe tải lao vào đám đông ở Berlin, Đức tối 25/7. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Đã có ít nhất 4 người bị thương sau khi một ôtô hiệu BMW lao vào đám đông tại thị trấn Neustadt am Ruebenberge, gần thành phố Hanover, miền Bắc nước Đức, vào tối 26/10.

Ngày 27/10, hãng thông tấn DPA đưa tin các nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện.

Cảnh sát cho biết lực lượng chức năng đã nổ súng nhằm ngăn chặn chiếc xe.

Theo thông tin ban đầu, tài xế và những người bị nghi liên quan đã rời khỏi hiện trường.

Vụ việc đang được điều tra, các chi tiết tiếp tục được làm rõ./.