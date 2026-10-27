Đức: Ô tô lao vào nhóm người, ít nhất 4 người bị thương

Chiếc BMW bị bỏ lại tại hiện trường sau khi lao vào một nhóm người ở Neustadt am Rübenberge, miền Bắc nước Đức, đêm 26-10. Ảnh: NDR

Theo đài phát thanh và truyền hình công cộng vùng Niedersachsen (NDR), người phát ngôn cảnh sát cho biết có từ 4 đến 5 người bị thương, trong đó có người bị thương nặng. Các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện.

Thông tin ban đầu từ cảnh sát, chiếc xe BMW cố ý lao vào nhóm người. Lực lượng cảnh sát trong lúc tuần tra giao thông gần đó chứng kiến vụ việc và nổ súng vào xe. Những người trên xe sau đó bỏ trốn, để lại phương tiện tại hiện trường.

Cảnh sát huy động trực thăng và chó nghiệp vụ để truy tìm nghi phạm. Hiện trường trên đường Mecklenhorster Straße bị phong tỏa để phục vụ điều tra.

Theo nhận định ban đầu của cảnh sát, những người liên quan có thể quen biết nhau và nhóm người bị chiếc xe lao vào có thể đã bị nhắm mục tiêu từ trước. Tuy nhiên, động cơ và diễn biến cụ thể đang được điều tra.