Đức: Ô tô lao vào đám đông, nhiều người bị thương

Ngày 27/10, hãng thông tấn DPA đưa tin các nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện. Cảnh sát cho biết lực lượng chức năng đã nổ súng nhằm ngăn chặn chiếc xe.

Theo thông tin ban đầu, tài xế và những người bị nghi liên quan đã rời khỏi hiện trường. Vụ việc đang được điều tra, các chi tiết tiếp tục được làm rõ.