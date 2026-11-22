Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô Đức đang cắt giảm hàng chục ngàn việc làm, đồng thời một số doanh nghiệp tính đến phương án đóng cửa nhà máy. Các tập đoàn như Volkswagen và Mercedes cho rằng chi phí sản xuất cao tại Đức là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, đồng thời đang đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài.

Trong cuộc trả lời báo giới mới đây, Bộ trưởng Giao thông Liên bang Đức Steffen Bilger nhấn mạnh Đức phải tiếp tục là địa điểm quan trọng cho hoạt động phát triển và sản xuất ô tô. Để đạt mục tiêu này, Chính phủ Liên bang cần giảm bớt những gánh nặng cho doanh nghiệp, trong đó có chi phí nhân công, năng lượng và các thủ tục hành chính rườm rà.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) dự kiến trong tháng 12 tới có thể sẽ đưa quyết định cho phép các hãng xe tiếp tục bán ô tô sử dụng động cơ đốt trong và xe hybrid mới sau năm 2035.