Đức: Nghi phạm 72 tuổi bị truy tố sau vụ tấn công bằng dao tại viện dưỡng lão

Theo thông báo chung của cảnh sát Coesfeld, cảnh sát Munster và Văn phòng Công tố Munster, vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 16/10 tại khu vực nhà ăn của một trung tâm chăm sóc người cao tuổi. Nghi phạm bị cáo buộc dùng dao tấn công ba phụ nữ cùng sinh sống tại đây.

Nạn nhân lớn tuổi nhất, 86 tuổi, tử vong ngay tại hiện trường do những vết thương nghiêm trọng. Hai phụ nữ còn lại là 81 và 83 tuổi được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Trong thông báo cập nhật ngày 19/10, cảnh sát cho biết cả hai người bị thương đã qua cơn nguy hiểm đến tính mạng. Họ đã phải trải qua phẫu thuật trong cuối tuần trước đó.

Viện dưỡng lão St. Vitus-Stift ở Olfen, Đức - nơi xảy ra vụ án khiến 1 cụ bà 86 tuổi tử vong và 2 người bị thương. Ảnh: Google Maps

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát và lực lượng cấp cứu nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Hai trực thăng cứu hộ cũng được huy động hỗ trợ đưa người bị thương đến cơ sở y tế. Nghi phạm bị bắt ngay tại trung tâm chăm sóc mà không chống cự.

Nghi phạm bị tạm giam, động cơ chưa rõ

Ngày 17/10, một thẩm phán tại Tòa án quận Munster ra lệnh tạm giam nghi phạm theo đề nghị của công tố viên. Người đàn ông bị cáo buộc một tội danh giết người theo nghĩa pháp lý của Đức tương ứng với hành vi cố ý tước đoạt mạng sống và hai tội danh cố ý giết người chưa thành, kèm cáo buộc gây thương tích nguy hiểm.

Theo thông tin từ cơ quan công tố và cảnh sát, nghi phạm không đưa ra lời khai về diễn biến vụ việc cũng như động cơ trong buổi làm việc ban đầu. Các nhà điều tra đang tiếp tục xác minh nguyên nhân dẫn đến cuộc tấn công và mối quan hệ giữa người nghi phạm với các nạn nhân.

Các nhà điều tra cho biết nghi phạm, một người đàn ông 72 tuổi, cũng là cư dân của cơ sở này, đã tấn công những cư dân khác bằng dao trong căn-tin. Ảnh: Getty

Sau khi có lệnh tạm giam, nghi phạm được chuyển đến bệnh viện thuộc hệ thống thi hành án do có nhiều bệnh lý nền.

Theo thông báo của cảnh sát ngày 19/10, đánh giá ban đầu chưa ghi nhận dấu hiệu cho thấy người này mắc chứng sa sút trí tuệ.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa công bố kết luận cuối cùng về tình trạng sức khỏe tâm thần hoặc khả năng chịu trách nhiệm hình sự của nghi phạm.

Cảnh sát tiếp tục điều tra

Vụ tấn công xảy ra tại trung tâm St. Vitus-Stift, cơ sở do chính quyền thành phố Olfen quản lý. Theo thông tin từ đơn vị vận hành, nơi này có khoảng 77 người cao tuổi cần được chăm sóc, bên cạnh khu nhà ở hỗ trợ dành cho người cao tuổi.

Cảnh sát Munster đã thành lập tổ điều tra chuyên trách để làm rõ toàn bộ diễn biến. Nhà chức trách chưa công bố động cơ gây án và cũng chưa xác định được nguyên nhân khiến nghi phạm tấn công những người cùng sinh sống tại cơ sở.

Vụ việc gây lo ngại về an toàn tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, nơi nhiều cư dân cần được hỗ trợ trong sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận về việc liệu vụ tấn công có liên quan đến mâu thuẫn cá nhân hay yếu tố sức khỏe của nghi phạm.