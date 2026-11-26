Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Đức ở Berlin. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trong các phiên tranh luận cuối cùng về ngân sách liên bang năm 2027 tại Quốc hội Đức (Bundestag), dự toán cho thấy tổng chi tiêu của chính phủ đạt gần 561 tỷ euro (khoảng 614 tỷ USD), trong khi nhu cầu vay nợ mới lên tới 210 tỷ euro. Đây là mức thâm hụt cao nhất kể từ đại dịch COVID-19.

Con số này cho thấy sự đảo chiều đáng kể so với cam kết ban đầu của Thủ tướng Friedrich Merz khi nhậm chức đầu năm 2025, trong đó ưu tiên đưa ngân sách trở lại khuôn khổ kỷ luật tài khóa và hạn chế vay nợ. Tuy nhiên, áp lực từ kinh tế trì trệ, dân số già hóa và xung đột Nga - Ukraine khiến Berlin phải tăng mạnh chi tiêu.

Đáng chú ý, ngân sách quốc phòng năm 2027 dự kiến 109 tỷ euro, tăng 27 tỷ euro so với năm trước. Nếu tính cả quỹ đặc biệt dành cho hiện đại hóa quân đội được tài trợ bằng nợ, tổng nguồn lực quốc phòng lên tới 139 tỷ euro.

Trong khi đó, chi phí an sinh xã hội tiếp tục tạo sức ép lớn. Ngân sách Bộ Lao động và Xã hội vượt 200 tỷ euro, trở thành khoản chi lớn nhất của chính phủ. Riêng năm 2025, Đức đã chi hơn 420 tỷ euro cho lương hưu, trong đó ngân sách liên bang đóng góp 127 tỷ euro. Làn sóng người thuộc thế hệ bùng nổ dân số (baby boomers) sắp nghỉ hưu càng khiến hệ thống hưu trí đối mặt nguy cơ mất cân đối.

Cải cách lương hưu và chính sách thuế đang trở thành phép thử đối với liên minh cầm quyền Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) và đảng Dân chủ Xã hội (SPD). Thủ tướng Merz cảnh báo nguồn thu ngân sách trong tương lai sẽ không đủ để duy trì tất cả các chính sách hiện nay, đồng nghĩa với việc người dân và các lực lượng chính trị phải chấp nhận những điều chỉnh khó khăn.

Ngược lại, SPD muốn tăng đóng góp từ nhóm giàu có, thông qua đánh thuế tài sản, thừa kế và các doanh nghiệp lớn. Hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về phương án cải cách.

Viện trợ Ukraine cũng là vấn đề gây tranh cãi. Ông Merz khẳng định hỗ trợ Kiev là khoản đầu tư cho an ninh châu Âu, trong khi đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) chỉ trích mạnh chi tiêu này và cho rằng chính phủ đang đặt lợi ích bên ngoài lên trên nhu cầu trong nước.

Những bất đồng trên có nguy cơ khiến hoạt động của liên minh cầm quyền thêm khó khăn, nhất là khi nhiều cuộc bầu cử cấp bang sẽ diễn ra vào mùa Xuân tới. Như vậy, ngân sách năm 2027 không chỉ là bài toán tài chính mà còn trở thành phép thử quan trọng đối với khả năng duy trì đoàn kết và năng lực điều hành của chính phủ ông Merz.