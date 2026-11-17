Hai hệ thống phòng không Patriot của quân đội Đức tại doanh trại Recknitztal, thị trấn Bad Sülze, bang Mecklenburg-Vorpommern. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 17/11, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, Đức và Na Uy sẽ cùng tài trợ một gói vũ khí phòng không mới của Mỹ cho Ukraine, trong đó tập trung vào các tên lửa đánh chặn Patriot. Đức sẽ đóng góp 300 triệu USD (272 triệu Euro) cho gói hỗ trợ này.

Phát biểu tại cuộc họp của Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels (Bỉ), ông Pistorius nhận định: “Nga đang gia tăng các cuộc tấn công đường không vì không đạt được tiến triển trên chiến trường”.

Phía Ukraine nhận định, các đợt không kích ngày càng gia tăng của Nga nhằm vào đô thị và cơ sở hạ tầng là một phần trong nỗ lực tìm cách gây sức ép buộc Kiev khuất phục trong mùa Đông năm nay.

Trước tình hình đó, Ukraine liên tục kêu gọi các nước hậu thuẫn hỗ trợ bổ sung hệ thống Patriot, loại vũ khí được đánh giá có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga. Tuy nhiên, Kiev đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng loại vũ khí này, trong khi kho dự trữ của Mỹ cũng suy giảm do cuộc xung đột với Iran.

Thông báo của Đức và Na Uy được đưa ra trước cuộc họp của các nước hậu thuẫn quân sự cho Ukraine tại trụ sở NATO ở Brussels ngày 17/11.

Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã dừng viện trợ vũ khí trực tiếp cho Kiev, nhưng vẫn cho phép các quốc gia khác mua vũ khí Mỹ để chuyển giao cho Ukraine. NATO cho biết các đồng minh của Washington đến nay đã chi hơn 10 tỷ USD (9 tỷ Euro) để mua vũ khí Mỹ cho Kiev.

Việc các nước châu Âu tiếp tục hỗ trợ tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực do Mỹ dẫn dắt nhằm chấm dứt xung đột đang có những tiến triển mới. Tuy nhiên, Kiev và các nước đồng minh cho rằng Moscow vẫn gia tăng các cuộc tấn công và chưa thể hiện thiện chí thực sự trong việc tìm kiếm hòa bình.

(theo AFP)