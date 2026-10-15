'Đức muốn EU áp thêm hạn chế đối với nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc'

Thủ tướng Đức Friedrich Merz - Ảnh: DW.

Theo tiết lộ của nguồn thạo tin với hãng tin Bloomberg, Đức sẽ thuyết phục EU đưa ra các biện pháp tự vệ nhằm hạn chế nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc trong các lĩnh vực khác, bao gồm hóa chất, kỹ thuật cơ khí và có thể là dược phẩm. Các biện pháp tự vệ cho phép EU hạn chế sản phẩm từ một ngành cụ thể nếu ghi nhận sự gia tăng đột biến về lượng nhập khẩu.

Nguồn tin đề nghị không tiết lộ danh tính nói với Bloomberg rằng Chính phủ Đức sẽ thúc giục Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra các đề xuất cụ thể trước cuối năm nay.

Các nhà lãnh đạo EU sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Brussels vào ngày 15/10 để thảo luận về thâm hụt thương mại khổng lồ của khối với Trung Quốc. Tháng 9 vừa qua, thâm hụt thương mại của khối này với Trung Quốc lập kỷ lục mới ở mức 34,8 tỷ USD - theo số liệu do Hải quan Trung Quốc công bố ngày 14/10.

Theo dự kiến, tại cuộc họp này, các nhà lãnh đạo EU sẽ bàn thảo các phương thức ngăn chặn tình trạng Trung Quốc ồ ạt xuất khẩu sang thị trường châu Âu bằng các loại hàng hóa giá rẻ được trợ cấp. Những mặt hàng như vậy đang gây tổn hại cho ngành công nghiệp nội địa của châu Âu, đòi hỏi những hành động mạnh mẽ hơn nhiều so với các biện pháp áp dụng cho xe hybrid.

Các cuộc đàm phán giữa Bắc Kinh và Brussels vào tuần trước đã dẫn đến một thỏa thuận giúp tạm thời ngăn căng thẳng thương mại giữ hai bên leo thang lên một nấc mới. Thỏa thuận gồm 16 điểm, bao phủ các lĩnh vực thương mại và đầu tư, kiểm soát xuất khẩu cùng quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, EU cho biết sẽ áp đặt hạn ngạch 350.000 chiếc đối với xe hybrid nhập khẩu từ Trung Quốc, và kết quả này được coi là một thắng lợi cho ngành công nghiệp ô tô nội khối.

Chủ trương của Đức muốn thúc đẩy các biện pháp cứng rắn của EU đối với hàng hóa Trung Quốc đánh dấu một sự thay đổi căn bản trong cách tiếp cận của quốc gia này đối với Trung Quốc - theo Bloomberg. Trước đây, Berlin thường thận trọng hơn do nền kinh tế dựa vào xuất khẩu và mối quan hệ thương mại sâu rộng với Bắc Kinh.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã cáo buộc Trung Quốc cố tình giữ tỷ giá đồng nhân dân tệ ở mức thấp để giành lợi thế về xuất khẩu. Đầu năm nay, ông thừa nhận: “Chúng ta đã đánh giá thấp sức mạnh và tiềm lực kinh tế của Trung Quốc”.

Ông Noah Barkin, cố vấn cấp cao tại công ty tư vấn nghiên cứu Rhodium Group, nhận định với Bloomberg: “Có hai yếu tố chính thúc đẩy sự thay đổi trong quan điểm của Đức đối với Trung Quốc. Một là những lo ngại ngày càng tăng từ các nhà sản xuất công nghiệp Đức, đặc biệt là các hãng ô tô, và hai là sự đồng thuận đang hình thành từ phía các nước thành viên EU khác về việc cần có những hành động quyết liệt hơn. Tuy nhiên, nỗi lo về việc Trung Quốc có thể trả đũa vẫn còn đó”.

Theo giới chức châu Âu, Chính phủ Đức hoan nghênh thỏa thuận về xe hybrid, coi đây là một tín hiệu tích cực và là bước đi đúng hướng trong quan hệ thương mại với Trung Quốc. Dù vậy, Berlin xem thỏa thuận này mới chỉ là bước khởi đầu trong việc giải quyết tình trạng thâm hụt thương mại rộng lớn hơn của EU với Trung Quốc.

Ông Valdis Dombrovskis, quan chức phụ trách các vấn đề kinh tế của EU, hôm 13/10 nói rằng thỏa thuận giới hạn nhập khẩu xe hybrid từ Trung Quốc chỉ là bước đi đầu tiên, bởi sự mất cân bằng thương mại không chỉ dừng lại ở lĩnh vực ô tô.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tại Bangkok, ông Dombrovskis khẳng định: “Rõ ràng là những mất cân bằng về kinh tế và thương mại không chỉ giới hạn trong ngành ô tô. Chúng ta cần tiếp tục nỗ lực này ở các lĩnh vực khác nữa”.

Giới chức Đức cho biết Thủ tướng Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang thúc đẩy một thỏa thuận chính trị giữa các nhà lãnh đạo EU, nhằm trao quyền cho EC đề xuất các biện pháp thương mại nghiêm ngặt hơn. Bên lề hội nghị thượng đỉnh ngày 15/10, ông Merz và ông Macron dự kiến sẽ thảo luận về một gói các biện pháp bổ sung nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô đang gặp khó khăn của khối.

Theo các nguồn thạo tin, một thỏa thuận thỏa hiệp có thể bao gồm việc Pháp nhượng bộ Đức trong lộ trình loại bỏ dần động cơ đốt trong, và đổi lại, Đức sẽ nới lỏng lập trường cứng rắn đối với các yêu cầu ưu tiên hàng hóa châu Âu. Một nguồn tin là quan chức nói với Bloomberg rằng có “khả năng cao” hai nhà lãnh đạo sẽ công bố một thỏa thuận bên lề hội nghị thượng đỉnh này của EU.