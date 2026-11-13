Đức mở rộng quyền hạn tình báo, cho phép can thiệp ở nước ngoài

Trụ sở Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND) ở Berlin. Ảnh chụp màn hình Wikipedia

Ngày 13/11, Quốc hội Đức đã thông qua một cuộc cải cách lớn đối với hệ thống cơ quan tình báo nước này, trao thêm quyền hạn cho các cơ quan tình báo trong việc chủ động can thiệp nhằm đối phó với các mối đe dọa an ninh, bao gồm cả việc tiến hành các hoạt động phá hoại ở nước ngoài.

Theo hãng thông tấn Anadolu, cuộc cải cách hệ thống tình báo được Quốc hội Đức thông qua ngày 13/11 với 309 phiếu thuận, 190 phiếu chống và 71 phiếu trắng. Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt gọi đây là “cuộc cải cách của thế kỷ”, nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường năng lực bảo vệ nước Đức trước các mối đe dọa từ bên trong và bên ngoài.

Cuộc cải cách mở rộng thẩm quyền của Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND), phụ trách hoạt động tình báo đối ngoại, và Cơ quan Liên bang Bảo vệ Hiến pháp (BfV), cơ quan tình báo nội địa của Đức.

Theo quy định mới, trong một số điều kiện nhất định, BfV sẽ được phép thực hiện các biện pháp vượt ra ngoài phạm vi thu thập thông tin và giám sát cá nhân để trực tiếp can thiệp, bao gồm bí mật đột nhập vào nhà riêng hoặc can thiệp trong những vụ việc liên quan đến chất nổ hay vũ khí.

Quyền bắt giữ và khám xét công khai vẫn thuộc thẩm quyền riêng của cảnh sát.

Đối với Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND), cuộc cải cách cho phép triển khai một số biện pháp can thiệp chủ động ở nước ngoài, chẳng hạn vô hiệu hóa máy chủ được các nhóm tin tặc có sự hậu thuẫn của nhà nước sử dụng để tiến hành tấn công mạng. Những biện pháp có mức độ can thiệp cao phải tuân thủ các điều kiện pháp lý và cơ chế giám sát được quy định.

Một hội đồng gồm các cựu thẩm phán sẽ xem xét tính hợp pháp của một số biện pháp cụ thể trước khi chúng được thực hiện.

Chính phủ Đức cho biết những thay đổi này nhằm ứng phó với các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ các cơ quan tình báo nước ngoài, đặc biệt là Nga và Trung Quốc, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào thông tin tình báo do các đồng minh cung cấp.

Tuy nhiên, các chính trị gia đối lập và những tổ chức pháp lý cảnh báo rằng việc mở rộng quyền hạn có thể làm suy yếu các quyền tự do dân sự và nguyên tắc phân tách giữa hoạt động thu thập tình báo với hoạt động thực thi pháp luật, vốn được Đức duy trì từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Nguyên tắc phân tách này bắt nguồn từ kinh nghiệm lịch sử của Đức dưới thời Đức Quốc xã, khi lực lượng mật vụ Gestapo vừa thực hiện hoạt động giám sát, vừa nắm quyền đàn áp các đối thủ chính trị và những nhóm đối tượng khác bị nhắm đến.

Hiệp hội Luật sư Đức cảnh báo rằng việc trao cho các cơ quan tình báo quyền trực tiếp can thiệp sẽ "gây nguy hại cho nguyên tắc phân tách giữa cơ quan tình báo và cảnh sát theo quy định của Hiến pháp".

Hiệp hội cũng chỉ trích việc làm suy yếu các biện pháp bảo vệ tính bảo mật trong trao đổi thông tin giữa luật sư và thân chủ.

Trước đó, nghị sĩ Konstantin von Notz thuộc đảng Xanh cảnh báo rằng những thay đổi này có thể cho phép các nhân viên tình báo thực hiện các biện pháp nhằm vào công dân mà không phải tuân thủ các yêu cầu về tính minh bạch và sự giám sát pháp lý như đối với lực lượng cảnh sát.

Cuộc cải cách đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong hoạt động tình báo của Đức, khi các cơ quan này được trao thêm công cụ để chủ động ứng phó với những mối đe dọa an ninh, đặc biệt trong không gian mạng.

Tuy nhiên, việc mở rộng quyền hạn cũng đặt ra yêu cầu bảo đảm các biện pháp can thiệp được thực hiện đúng giới hạn pháp luật, chịu sự giám sát độc lập và không xâm phạm quá mức các quyền cơ bản của công dân.