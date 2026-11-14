Đức mở rộng quyền hạn của các cơ quan tình báo

Hãng Anadolu và RT đưa tin, dự luật được thông qua ngày 13/11 với 309 phiếu thuận, 190 phiếu chống và 71 phiếu trắng.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt gọi những thay đổi này là “cuộc cải tổ của thế kỷ”. “Chúng ta cần củng cố nền dân chủ trước những thế lực tấn công nó, cả từ bên trong lẫn bên ngoài”, ông Dobrindt phát biểu trước Quốc hội.

Cuộc cải tổ mở rộng thẩm quyền của Cơ quan Tình báo Liên bang (BND), đơn vị phụ trách tình báo nước ngoài và Văn phòng Bảo vệ Hiến pháp Liên bang (BfV), cơ quan tình báo nội địa của Đức.

Lá cờ của Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND) tung bay trước trụ sở tại Berlin. Ảnh: Global Look Press

Trong một số điều kiện nhất định, BfV sẽ được phép vượt ra ngoài phạm vi thu thập thông tin và giám sát cá nhân để thực hiện các hành động cụ thể, trong đó có bí mật đột nhập nhà riêng hoặc hành động trong những vụ việc liên quan đến chất nổ và vũ khí. Tuy nhiên, quyền bắt giữ và khám xét công khai vẫn thuộc độc quyền của cảnh sát.

Cơ quan Tình báo Liên bang Đức cũng sẽ được trao thêm quyền tác chiến, bao gồm khả năng vô hiệu hóa các máy chủ thuộc về những nhóm tin tặc được bảo trợ ở nước ngoài.

Một hội đồng gồm các cựu thẩm phán sẽ xem xét tính hợp pháp của từng biện pháp cụ thể trước khi chúng được triển khai.

Chính phủ Đức cho biết những thay đổi này nhằm ứng phó với các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ cơ quan tình báo nước ngoài, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào nguồn tin tình báo do các đồng minh cung cấp.

Tuy nhiên, các chính trị gia đối lập và tổ chức pháp lý cảnh báo việc mở rộng quyền hạn có thể làm suy yếu các quyền tự do dân sự cũng như nguyên tắc phân tách giữa hoạt động thu thập tình báo và thực thi pháp luật mà Đức duy trì sau Thế chiến II.

Hiệp hội Luật sư Đức cảnh báo việc trao cho các cơ quan tình báo quyền can thiệp trực tiếp sẽ “gây nguy hại cho nguyên tắc phân định giữa cơ quan tình báo và cảnh sát đã được Hiến pháp quy định”. Tổ chức này cũng chỉ trích việc giảm các biện pháp bảo vệ đối với thông tin liên lạc mật giữa luật sư và thân chủ.

Trước đó, nghị sĩ đảng Xanh Konstantin von Notz cảnh báo những thay đổi này có thể cho phép các nhân viên tình báo hành động nhằm vào công dân mà không cần tuân thủ các yêu cầu về tính minh bạch và giám sát pháp lý như đối với cảnh sát.