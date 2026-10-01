Đức mở chiến dịch lớn truy quét tội phạm có tổ chức ở châu Âu
Ngày 30/9, hơn 1.000 cảnh sát Đức và một số nước châu Âu đồng loạt khám xét trên 100 địa điểm tại Đức, Bỉ, Bulgaria và Hà Lan trong chiến dịch nhằm vào một mạng lưới rửa tiền quốc tế và các thành viên cấp cao của băng nhóm mô tô Hells Angels nổi tiếng tại nhiều quốc gia, với một số thành viên từng bị cơ quan chức năng điều tra trong các vụ án liên quan đến tội phạm có tổ chức.
Chiến dịch được triển khai từ sáng sớm với 14 lệnh bắt giữ và các thủ tục tịch thu tài sản trị giá khoảng 48,6 triệu euro (55 triệu USD). Tổng cộng 71 đối tượng đang bị điều tra, trong đó có những người bị cáo buộc điều hành mạng lưới rửa tiền hoạt động trên phạm vi Đức và châu Âu, cùng các thành viên cấp cao của băng nhóm trên.
Cảnh sát cũng điều tra các dấu hiệu liên quan đến tội phạm về vũ khí, gây thương tích và trốn thuế.
Đây là một trong những chiến dịch lớn, băng nhóm tội phạm bị điều tra có quy mô xuyên biên giới, hoạt động tại nhiều bang của Đức và 3 nước châu Âu trong nhiều năm qua.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/duc-mo-chien-dich-lon-truy-quet-toi-pham-co-to-chuc-o-chau-au-a498503.html