Đức mở chiến dịch lớn truy quét tội phạm có tổ chức ở châu Âu

Chiến dịch được triển khai từ sáng sớm với 14 lệnh bắt giữ và các thủ tục tịch thu tài sản trị giá khoảng 48,6 triệu euro (55 triệu USD). Tổng cộng 71 đối tượng đang bị điều tra, trong đó có những người bị cáo buộc điều hành mạng lưới rửa tiền hoạt động trên phạm vi Đức và châu Âu, cùng các thành viên cấp cao của băng nhóm trên.

Cảnh sát cũng điều tra các dấu hiệu liên quan đến tội phạm về vũ khí, gây thương tích và trốn thuế.

Đây là một trong những chiến dịch lớn, băng nhóm tội phạm bị điều tra có quy mô xuyên biên giới, hoạt động tại nhiều bang của Đức và 3 nước châu Âu trong nhiều năm qua.