Đức Lương nâng cao giá trị kinh tế rừng

Xã Đức Lương tập trung phát triển cây gỗ lớn, nâng cao giá trị kinh tế rừng.

Gia đình ông Ma Văn Hoan, ở xóm Phúc Tiến, xã Đức Lương hiện có 3ha rừng. Trước đây, gia đình chủ yếu trồng keo tai tượng. Theo ông Hoan, với chu kỳ sản xuất khoảng 6-7 năm, mỗi héc-ta rừng keo có thể mang lại nguồn thu khoảng 100 triệu đồng. Với tổng diện tích 3ha, mỗi lứa khai thác đem lại khoảng 300 triệu đồng, giúp gia đình trang trải cuộc sống, đầu tư cho con cái và tích lũy. Ông Ma Văn Hoan chia sẻ: Hiện nay, tôi chuyển sang trồng keo cành để cây phát triển tốt hơn, kỳ vọng mang lại hiệu quả cao hơn.

Từ thực tế sản xuất, kinh tế rừng đã trở thành nguồn thu quan trọng, giúp nhiều hộ dân cải thiện đời sống. Tuy nhiên, để nâng cao giá trị sản phẩm, người trồng rừng cần thay đổi giống cây, áp dụng kỹ thuật chăm sóc phù hợp và gắn sản xuất với nhu cầu thị trường.

Đức Lương hiện có khoảng 3.500ha rừng, trong đó khoảng 2.800ha là rừng sản xuất. Diện tích rừng lớn tạo nguồn nguyên liệu tại chỗ, thuận lợi cho phát triển các cơ sở sản xuất, chế biến lâm sản. Trên địa bàn xã hiện có 6 cơ sở sản xuất, chế biến gỗ, gồm 3 công ty và 3 hộ kinh doanh.

Công ty Trường Thịnh Phát đã lựa chọn Đức Lương để xây dựng cơ sở sản xuất thứ hai từ năm 2023. Theo đại diện doanh nghiệp, lợi thế của địa điểm này là nằm gần vùng nguyên liệu, giúp việc thu mua, vận chuyển gỗ thuận tiện, giảm chi phí cho cả doanh nghiệp và người dân. Các cơ sở chế biến tại địa phương cũng góp phần tạo đầu ra cho sản phẩm gỗ rừng trồng, tận dụng nguồn nguyên liệu và tạo thêm việc làm.

Các cơ sở chế biến lâm sản tại Đức Lương góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao nguồn thu từ rừng.

Việc hình thành các cơ sở chế biến tại vùng nguyên liệu đang từng bước kết nối hoạt động trồng rừng với sản xuất công nghiệp và thị trường tiêu thụ. Đây là điều kiện để địa phương phát huy lợi thế lâm nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm thay vì chỉ tập trung khai thác và bán gỗ nguyên liệu.

Ông Triệu Hồ Quang, Chủ tịch UBND xã Đức Lương, thông tin: Đến nay, Đức Lương đã triển khai trồng trên 100ha rừng gỗ lớn. Một số diện tích keo cũng được người dân tỉa thưa, điều chỉnh phương thức chăm sóc theo hướng nâng cao chất lượng gỗ. Cùng với đó, địa phương có hơn 1.900ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC. Xã cũng khuyến khích đa dạng hóa giống cây trồng, đưa cây bản địa và dược liệu vào trồng xen để nâng cao thu nhập.

Bên cạnh phát triển rừng gỗ lớn, Đức Lương còn định hướng kết hợp trồng cây bản địa, cây dược liệu dưới tán rừng để đa dạng hóa nguồn thu, giảm phụ thuộc vào một loại cây trồng.

Thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp với các đơn vị chuyên môn, trong đó có Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp và Phát triển bền vững thuộc Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, hỗ trợ người dân phát triển rừng gỗ lớn và nhân rộng các mô hình phù hợp.

Từ những cánh rừng đến các cơ sở chế biến, kinh tế rừng đang tạo động lực phát triển tại Đức Lương. Việc đổi mới giống cây trồng, nâng cao chất lượng gỗ, mở rộng diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC và đa dạng hóa sản phẩm dưới tán rừng sẽ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng lâm nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân gắn với bảo vệ rừng bền vững.