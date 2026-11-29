Lãnh đạo xã Đức Lương kiểm tra dự án đầu tư công trên địa bàn xã.

Trong số 11 dự án đang triển khai, có 5 dự án khởi công mới và 6 dự án chuyển tiếp. Các công trình tập trung vào lĩnh vực giáo dục, giao thông và hạ tầng hành chính, góp phần từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện đi lại và phục vụ đời sống người dân.

Đáng chú ý, các dự án khởi công mới gồm: Xây dựng nhà 3 tầng và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Phúc Lương, Trường Mầm non Minh Tiến; xây dựng tường rào và kè Trường Tiểu học Phúc Lương; sửa chữa, nâng cấp sân, tường rào và đường vào trụ sở UBND xã Đức Lương; xây dựng đường giao thông Thành Long - Nhất Tâm.

Dự án Trường Mầm non Phúc Lương đang được tập trung thi công.

Đối với 6 dự án chuyển tiếp, các công trình được xây dựng gồm: Nhà 3 tầng tại Trường Mầm non Đức Lương, Trường Tiểu học và THCS Minh Tiến; cùng các dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường giao thông tại các xóm Lưu Quang, Tân Hợp, Minh Tiến, Hòa Tiến 1...

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% nguồn vốn được giao, xã Đức Lương đang tiếp tục đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ và chất lượng các công trình.