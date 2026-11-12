Chính phủ Đức đã khởi động kế hoạch thành lập kho dự trữ khí đốt chiến lược nhằm bảo đảm nguồn cung trong những tình huống khủng hoảng nghiêm trọng. Theo thông báo của Bộ Kinh tế Liên bang ngày 11/11, kho dự trữ sẽ có quy mô 24 terawatt giờ (TWh), tương đương khoảng 10% tổng dung lượng các kho chứa khí đốt của Đức.

Đức lên kế hoạch xây dựng kho dự trữ khí đốt chiến lược để ứng phó khủng hoảng nguồn cung. Ảnh minh hoạ: THX/TTXVN

Kho dự trữ này sẽ được sử dụng trong những tình huống như phá hoại cơ sở hạ tầng hoặc các sự kiện bất thường có quy mô lớn, nhưng chỉ khi Chính phủ Đức chính thức ban bố cấp độ khẩn cấp về khí đốt. Việc xây dựng kho dự trữ sẽ được triển khai nhanh nhất có thể, song trong trường hợp cần thiết có thể kéo dài tối đa ba năm.

Theo Bộ trưởng Kinh tế Liên bang Katherina Reiche (đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo - CDU), kho dự trữ khí đốt nhằm bảo đảm nguồn cung trong trường hợp có nguy cơ hoặc sắp xảy ra tình trạng thiếu hụt khí đốt.

Chi phí đầu tư ban đầu cho việc xây dựng kho dự trữ được ước tính từ 1,26 đến 1,81 tỷ euro. Ngoài ra, sẽ phát sinh các chi phí vận hành thường xuyên. Nguồn kinh phí dự kiến được huy động thông qua một khoản phụ phí, có thể được chuyển sang người tiêu dùng khí đốt. Theo ước tính, một hộ gia đình điển hình sống trong nhà riêng sẽ phải trả thêm từ 5,80 đến 9,40 euro mỗi năm.

Theo Bộ Kinh tế Đức, khoản phụ phí này có thể khiến giá khí đốt tăng thêm từ 0,03 đến 0,05 cent/kWh, tương đương mức tăng từ 0,3% đến 0,5% trong chi phí mua khí đốt của các hộ gia đình.

Để trang trải trước các chi phí đầu tư ban đầu, Chính phủ Đức dự kiến sử dụng một khoản tín dụng từ Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), ngân hàng phát triển thuộc sở hữu nhà nước. Ngoài ra, theo người phát ngôn Bộ Kinh tế, Chính phủ Đức cũng sẽ xem xét khả năng hỗ trợ có mục tiêu đối với những doanh nghiệp đặc biệt tiêu thụ nhiều năng lượng nhằm giảm gánh nặng chi phí cho các doanh nghiệp này.

Chính phủ đồng thời đang chuẩn bị các quy định bổ sung, theo đó các nhà cung cấp khí đốt có thể phải thực hiện thêm nghĩa vụ nhằm bảo đảm nguồn cung trong mùa Đông.

Bộ trưởng Kinh tế Reiche muốn luật liên quan có hiệu lực trước tháng 2/2027, nhằm bảo đảm đủ dung lượng dự trữ cho mùa Đông 2027-2028. Chính phủ Đức cũng dự kiến tham vấn Ủy ban châu Âu về khả năng miễn giảm có mục tiêu một phần chi phí cho các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng đặc biệt lớn.