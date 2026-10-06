Đức lập trung đoàn UAV tác chiến mới, Mỹ rút 12 oanh tạc cơ B-1B khỏi căn cứ quân sự ở Anh

Cục diện quân sự quốc tế đang chứng kiến những điều chỉnh chiến lược rõ rệt, từ việc tái cơ cấu lực lượng tác chiến không người lái tại châu Âu, nguy cơ an ninh đe dọa các căn cứ tiền phương của không quân chiến lược Mỹ, cho đến động thái tái kích hoạt những hệ thống phòng không cải tiến nhằm đối phó với mối đe dọa từ vũ khí tầm xa.

Lục quân Đức thành lập trung đoàn tác chiến không người lái đầu tiên

Lục quân Đức dự kiến bắt đầu biên chế trung đoàn máy bay không người lái (UAV) chuyên trách đầu tiên vào năm 2027. Quyết định được Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius công bố tại thao trường Bergen sau chuỗi thử nghiệm mang tên "Experimentalserie Land". Các đợt bắn đạn thật kết hợp giữa UAV và phương tiện mặt đất không người lái (UGV) được định hình dựa trên kinh nghiệm trao đổi trực tiếp với các đơn vị tiền tuyến tại Ukraine.

Binh sĩ Đức điều khiển UAV trinh sát trước xe chiến đấu bộ binh Puma trong diễn tập Freedom Shield 2026 tại Litva ngày 11/6. Ảnh: Getty Images

Đơn vị mới sẽ trực thuộc Sư đoàn Thiết giáp 10 – lực lượng phản ứng nhanh mà Đức cam kết với NATO, chịu trách nhiệm quản lý Lữ đoàn Thiết giáp 45 tại Litva. Theo Tham mưu trưởng Lục quân, Trung tướng Christian Freuding, quân số ban đầu dự kiến khoảng 300 - 350 người vào năm 2027, sau đó tăng lên mức tối đa 600 quân nhân để đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu đầy đủ vào năm 2029.

Về cơ cấu tác chiến, trung đoàn bao gồm 5 đến 6 đại đội phụ trách các nhiệm vụ chuyên biệt: cận chiến, tấn công tầm sâu đến 500 km bằng khí tài thương mại sẵn có, tác chiến điện tử, hệ thống phòng chống thiết bị bay không người lái (C-UAS) và một phân đội nghiên cứu thử nghiệm kỹ thuật. Song song với đó, các loại UAV chiến thuật cũng sẽ được phân bổ trực tiếp cho các đơn vị bộ binh nhẹ, trinh sát và thiết giáp.

Sự chuyển dịch này đánh dấu thay đổi lớn trong chính sách quốc phòng Đức. Đầu năm 2026, Ủy ban Ngân sách Quốc hội Đức đã phê duyệt các hợp đồng trị giá hàng trăm triệu euro nhằm mua sắm đạn bay lượn Virtus của Stark Defence, mẫu HX-2 của Helsing và FV-014 từ tập đoàn Rheinmetall, hướng tới trang bị đợt đầu cho Lữ đoàn 45 tại Litva.

Mỹ rút toàn bộ 12 oanh tạc cơ B-1B Lancer khỏi căn cứ RAF Fairford

Lầu Năm Góc xác nhận toàn bộ 12 máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer từng triển khai tại căn cứ không quân RAF Fairford ở Anh đã được lệnh quay trở về các căn cứ nội địa Mỹ. Động thái diễn ra sau khi lực lượng an ninh Anh phát hiện và ngăn chặn một mối đe dọa an ninh nghiêm trọng ngay gần vành đai căn cứ.

Máy bay ném bom B-1B Lancer tại căn cứ RAF Fairford, hạt Gloucestershire, Anh ngày 27/9 Ảnh: Reuters

Trước đó, cảnh sát vũ trang Anh đã chặn bắt 5 nghi phạm di chuyển trên 3 xe tải hướng về căn cứ RAF Fairford tại hạt Gloucestershire. Đơn vị xử lý chất nổ đã thiết lập vùng phong tỏa bán kính 400 m và sơ tán cư dân ở 85 ngôi nhà xung quanh để khám xét phương tiện. B-1B Lancer là dòng máy bay ném bom chiến lược mang khoang vũ khí bên trong lớn nhất của Không quân Mỹ, tải trọng lên tới 34 tấn vũ khí các loại.

RAF Fairford từ lâu đóng vai trò là căn cứ tiền phương trọng yếu của oanh tạc cơ Mỹ tại châu Âu nhằm phục vụ các chiến dịch răn đe và can thiệp tầm xa. Giới chức an ninh phương Tây cho biết vụ việc đang được điều tra kỹ lưỡng, trong khi Lầu Năm Góc chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể về khả năng tái triển khai các phi đội B-1B tại địa bàn này.

Đơn hàng khung gầm Belarus hé lộ kế hoạch phòng không Pechora-2M của Nga

Nhà máy Máy kéo bánh lốp Minsk (MZKT) của Belarus đã ký hợp đồng cung cấp 30 khung gầm bánh lốp chuyên dụng dài hạn cho Công ty cổ phần Hệ thống Quốc phòng Nga, với lịch bàn giao kéo dài đến năm 2029. Gói trang bị bao gồm 20 khung gầm MZKT-8021-021, 5 xe MZKT-8022-021 và 5 xe MZKT-80211-021.

Lắp bệ phóng lên khung gầm MZKT-6525 cho hệ thống phòng không S-125-2M Pechora-2M - Ảnh: Nguồn mở

Dòng khung xe chuyên dụng MZKT-8021 và 8022 vốn được thiết kế tối ưu để tích hợp bệ phóng tự hành cùng các đài radar thuộc tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung Pechora-2M – gói nâng cấp sâu từ hệ thống S-125 Pechora thời Liên Xô.

Hệ thống Pechora-2M chuyển đổi các bệ phóng cố định truyền thống sang cấu hình tự hành cơ động cao, cho phép đánh chặn các mục tiêu trên không ở cự ly từ 3,5 đến 32 km và trần bay tác chiến từ 20 m đến 20 km. Việc tiếp tục đầu tư khung gầm cho dòng khí tài này được đánh giá là giải pháp thực dụng nhằm tận dụng lượng đạn dự trữ sẵn có, đồng thời củng cố lưới lửa phòng thủ phân tầng trước mối đe dọa gia tăng từ các đòn tập kích tầm xa bằng UAV và tên lửa đối phương.