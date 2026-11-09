Đức không thể cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot. (Ảnh: PAP/TTXVN phát)

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo nước này hiện không thể cung cấp thêm các hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine do cần duy trì năng lực phòng thủ trong nước.

Tuy nhiên, Berlin vẫn đang phối hợp với các đối tác nhằm tìm giải pháp tăng cường khả năng phòng không cho Kiev.

Trong cuộc phỏng vấn được công bố ngày 7/11, Bộ trưởng Pistorius cho biết Đức đã chuyển giao cho Ukraine một số hệ thống Patriot cùng nhiều tên lửa đánh chặn.

Việc tiếp tục chuyển giao từ kho dự trữ hiện nay có thể tạo ra những khoảng trống trong hệ thống phòng thủ của Đức, trong khi số trang thiết bị đã bàn giao chưa thể nhanh chóng được bổ sung. Vì vậy, Berlin chưa có khả năng cung cấp thêm các tổ hợp Patriot vào thời điểm này.

Bộ trưởng Đức đồng thời kêu gọi các quốc gia khác tăng cường đóng góp hỗ trợ Ukraine, nhất là trong lĩnh vực phòng không.

Liên quan vấn đề này, trong cuộc gặp tại Berlin trước đó ít ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Bộ trưởng Pistorius đã thảo luận các biện pháp đẩy nhanh tiến độ cung cấp tên lửa PAC-2 do Đức sản xuất cho các hệ thống Patriot.

Phía Ukraine cho biết việc thiếu tên lửa đánh chặn đang gây khó khăn cho hoạt động đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Đức và Anh đang phối hợp với Ukraine và các đối tác nhằm tìm cách đáp ứng nhu cầu quân sự của Kiev.

Hai nước dự kiến xây dựng lộ trình tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine, hướng tới cuộc họp tiếp theo của Nhóm Liên lạc quốc phòng Ukraine, dự kiến diễn ra ngày 17/11 tại trụ sở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels (Bỉ)./.