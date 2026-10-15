Đức khẳng định tiếp tục hỗ trợ Ukraine, kèm theo một điều kiện

Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil khẳng định, Berlin tiếp tục hỗ trợ Ukraine, đồng thời kỳ vọng Kiev đẩy mạnh cải cách chính trị. (Nguồn: Internazionale)

Phát biểu bên lề các cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Bangkok (Thái Lan), người đứng đầu Bộ Tài chính Đức cho rằng vẫn còn dư địa để Ukraine cải thiện.

Theo Bộ trưởng Lars Klingbeil, chính phủ Đức cần giải thích rõ với người dân về lý do tiếp tục dành nguồn lực lớn để hỗ trợ Ukraine, nhất là trong bối cảnh ngân sách quốc gia đang bị cắt giảm.

Vì vậy, những tiến triển trong cải cách chính trị của Ukraine được xem là một trong những yếu tố quan trọng để Đức duy trì sự ủng hộ đối với Kiev.

Về nguồn lực tài chính, Liên minh châu Âu (EU) đã cam kết hỗ trợ Ukraine 45 tỷ Euro trong năm 2027, song số tiền này vẫn thấp hơn đáng kể so với nhu cầu tài chính dự kiến của Kiev.

Trước tình hình đó, EU đang tìm cách huy động thêm đóng góp từ các đối tác như Na Uy, Thụy Sỹ, Canada, Nhật Bản và Anh.

Bên lề các cuộc họp tại Bangkok, Bộ trưởng Tài chính Đức cho biết đang trao đổi với các đối tác quốc tế nhằm bảo đảm nguồn tài chính cho Ukraine.

Trong ngày 15/10, Australia và Hàn Quốc cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Lars Klingbeil cũng cho rằng, cam kết của hai nước này có tính chất khác với các quốc gia châu Âu, vốn có vị trí địa lý gần Ukraine hơn.

(theo Reuters)