Đức kêu gọi siết chặt giám sát máy móc nhập khẩu ngoài EU

Cờ Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hiệp hội Công nghiệp Cơ khí Đức (VDMA) vừa đưa ra lời kêu gọi siết chặt giám sát hàng nhập khẩu ngoài Liên minh châu Âu (EU), đồng thời đề xuất ban hành lệnh cấm nhập khẩu trực tiếp đối với các nhà sản xuất cung cấp máy móc không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn của khối.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, VDMA nhận định việc sử dụng máy móc không bảo đảm quy chuẩn không chỉ đe dọa an toàn lao động mà còn tạo ra lợi thế chi phí thiếu lành mạnh cho các nhà cung cấp nước ngoài, qua đó làm suy yếu nghiêm trọng các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt mà doanh nghiệp châu Âu đang tuân thủ.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, VDMA đề xuất đưa các nhà sản xuất vi phạm vào "danh sách đen" và áp đặt cấm nhập khẩu sản phẩm, tương tự các biện pháp kiểm soát đã được triển khai tại Mỹ và Ấn Độ.

Khảo sát mới đây của VDMA với hơn 400 doanh nghiệp thành viên cho thấy có tới 60% số công ty đang phải trực tiếp cạnh tranh với các loại máy móc ngoại khối không đáp ứng các yêu cầu an toàn thiết yếu - tiêu biểu như thiếu hệ thống dừng khẩn cấp, thiết bị bảo vệ không đầy đủ hoặc không bảo đảm an toàn điện.

Đáng lo ngại, hơn 50% số doanh nghiệp bị ảnh hưởng xác nhận đã từng mất đơn hàng vào tay các đối thủ do hạ giá thành dựa trên việc cắt giảm chi phí tuân thủ tiêu chuẩn an toàn.

Nhằm chấm dứt nguy cơ này, VDMA kiến nghị EU nhanh chóng tăng cường tần suất kiểm tra sản phẩm và thiết lập một hệ thống giám sát thị trường tập trung, thống nhất thay cho cơ chế phân tán hiện nay.

Việc siết chặt kiểm soát kiểm định được coi là giải pháp cấp thiết nhằm vừa bảo vệ an toàn cho người lao động, vừa khôi phục điều kiện cạnh tranh công bằng cho các nhà sản xuất chấp hành đúng quy định của EU./.