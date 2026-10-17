Đức kêu gọi EU giảm quy mô ngân sách, tiếp tục hỗ trợ Ukraine

Về ngân sách EU, Thủ tướng Merz cho rằng đề xuất tăng chi khoảng 50% của EC là không phù hợp trong bối cảnh các nước thành viên đều phải củng cố ngân sách trong nước. Theo ông, mức tăng này sẽ tạo gánh nặng tài chính lớn, khó đáp ứng ngay cả khi tăng đóng góp của các quốc gia thành viên. Trong khi một số nước muốn cắt giảm ngân sách sâu hơn, các nước khác lại ủng hộ mở rộng ngân sách của khối.

Liên quan đến ngành công nghiệp ô tô, ông Merz cho biết Đức và Pháp đã đạt thỏa thuận điều chỉnh kế hoạch cấm xe sử dụng động cơ đốt trong, đồng thời thúc đẩy sử dụng nhiên liệu thay thế và nhiên liệu sinh học. Thỏa thuận nhận được sự ủng hộ đáng kể từ các nước thành viên, song vẫn cần trải qua quy trình lập pháp của EU. Ông bày tỏ tin tưởng EU có thể sớm đưa ra quyết định về vấn đề này.

Về Ukraine, Thủ tướng Merz cho biết các nước châu Âu nhất trí tiếp tục hỗ trợ Kyiv vượt qua mùa Đông và bước sang năm mới. Tuy nhiên, khoản hỗ trợ 9 tỷ euro đã bố trí cho giai đoạn 2026-2027 được đánh giá là chưa đủ. EC đang đánh giá nhu cầu tài chính bổ sung, dự kiến được thảo luận trong tháng 11 và 12.

Ông Merz nhấn mạnh việc hỗ trợ Ukraine không chỉ nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ nước này mà còn góp phần bảo vệ an ninh và trật tự chính trị tại châu Âu. Theo ông, trong bối cảnh Mỹ có những lợi ích riêng, các nước châu Âu cần chủ động bảo vệ an ninh và lợi ích của mình, đồng thời tăng cường nỗ lực hỗ trợ Kyiv.

Đề cập các hoạt động quân sự, Thủ tướng Đức cho rằng Ukraine có thể tấn công những mục tiêu trên lãnh thổ Nga làm suy giảm khả năng tiến hành hoạt động quân sự của chính phủ và quân đội Nga, trong đó có các mục tiêu liên quan đến thông tin liên lạc và cung cấp năng lượng. Ông nhận định những cuộc tấn công này là một trong những cách để Ukraine gây sức ép lên năng lực tác chiến của Nga.