Đức kêu gọi EU duy trì hỗ trợ tài chính cho Ukraine

Ngày 10/11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington và Bắc Kinh sẽ hợp tác kiểm soát các rủi ro từ trí tuệ nhân tạo (AI), song cảnh báo không nên ảo tưởng về những khác biệt giữa hai nước.