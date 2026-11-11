Đức kêu gọi EU duy trì hỗ trợ tài chính cho Ukraine
Ngày 10/11, Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định tất cả 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) phải có trách nhiệm hỗ trợ Ukraine, đồng thời nhấn mạnh nguồn tài chính dành cho Kiev không được suy giảm. Tuyên bố được đưa ra giữa lúc EU chuẩn bị đàm phán ngân sách chung cho giai đoạn từ năm 2028, trong đó việc phân bổ kinh phí hỗ trợ Ukraine đang gây tranh cãi giữa các nước thành viên.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/duc-keu-goi-eu-duy-tri-ho-tro-tai-chinh-cho-ukraine-246261111161307636.htm