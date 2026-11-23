Các cơ quan chức năng nhận định hiện chưa có dấu hiệu về nguy cơ đe dọa cụ thể, trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu liên tiếp ghi nhận các vụ đe dọa tương tự.

Theo cảnh sát bang Baden-Württemberg, các thư đe dọa được gửi đồng loạt đến hơn 450 trường học. Tại bang Thüringen, miền Đông nước Đức, nhiều trường học cũng nhận được thư có nội dung tương tự. Cảnh sát cho biết chưa có căn cứ xác định các lời đe dọa là đáng tin cậy và khuyến nghị các trường tiếp tục hoạt động bình thường. Tuy nhiên, một số cơ sở giáo dục đã chủ động sơ tán học sinh và giáo viên để đề phòng.

Cùng ngày, cảnh sát Đan Mạch cho biết đang điều tra các thư điện tử đe dọa đánh bom gửi đến một số trường học trên cả nước. Nhà chức trách khẳng định hiện chưa có lý do để lo ngại và không cần tiến hành sơ tán hoặc áp dụng các biện pháp an ninh đặc biệt.

Làn sóng đe dọa mới diễn ra sau hàng loạt vụ việc tương tự tại châu Âu trong tháng 11. Trước đó, hơn 300 trường học tại Italy phải sơ tán sau khi nhận được thư điện tử đe dọa đánh bom; hơn 10 trường học tại Tây Ban Nha cũng phải sơ tán trong tuần trước.

Các cơ quan chức năng Đức đang điều tra nguồn gốc những thư đe dọa, trong khi cảnh sát các nước liên quan tiếp tục phối hợp đánh giá mức độ rủi ro. Đến nay, chưa có bằng chứng cho thấy các lời đe dọa nói trên gắn với nguy cơ đánh bom thực tế.