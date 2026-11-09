Đức hết dư địa viện trợ tên lửa Patriot cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 7/11 tuyên bố Berlin hiện không còn khả năng cung cấp thêm các hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine.

Đức đã chuyển giao nhiều tổ hợp Patriot cùng số lượng lớn tên lửa đánh chặn, khiến nguồn dự trữ dành cho nhu cầu phòng thủ trong nước bị thu hẹp.

Ông Pistorius nhấn mạnh việc tiếp tục viện trợ sẽ tạo ra những khoảng trống không thể chấp nhận trong mạng lưới phòng không Đức. Những khí tài được chuyển giao hiện cũng không thể nhanh chóng thay thế do thời gian sản xuất và bổ sung kéo dài.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết Berlin không thể làm nhiều hơn trong thời điểm hiện tại, đồng thời kêu gọi các quốc gia khác tăng cường cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine.

Vấn đề này dự kiến được đưa ra thảo luận tại cuộc họp tiếp theo của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine vào giữa tháng 11.

Tuyên bố được đưa ra khi Ukraine đang đối mặt với các đợt tập kích liên tục của Nga, trong khi nhu cầu tên lửa đánh chặn ngày càng cấp thiết trước mùa đông.

Khả năng duy trì hoạt động của mạng lưới phòng không trở thành thách thức lớn đối với Kiev khi nguồn cung từ các đối tác phương Tây gặp nhiều hạn chế.

Trong cuộc gặp Bộ trưởng Pistorius tại Berlin hôm 4/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị Đức đẩy nhanh tiến độ chuyển giao tên lửa PAC-2 do nước này sản xuất cho các tổ hợp Patriot.

Ông cho biết Kiev đã có hợp đồng lớn để mua loại tên lửa này trong 2 năm tới, nhưng cần được giao hàng sớm hơn nhằm đáp ứng nhu cầu tác chiến trước mắt.

Ngoài tên lửa phòng không, ông Zelensky còn đề cập khả năng mua tên lửa hành trình Taurus của Đức.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, loại vũ khí này có thể giúp Kiev tập kích các bệ phóng tên lửa mà Nga sử dụng để tiến hành các đợt tấn công.

Ông Zelensky lập luận rằng trong bối cảnh Mỹ không thể cung cấp thêm tên lửa phòng không cho Kiev, phá hủy các bệ phóng của đối phương là một trong những phương án còn lại để hạn chế các đòn tập kích.

Việc Đức tuyên bố không thể viện trợ thêm Patriot cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với kho dự trữ vũ khí phòng không của các nước phương Tây.

Ukraine vì thế phải tìm kiếm nguồn cung thay thế, đồng thời thúc đẩy các đối tác đẩy nhanh tiến độ giao hàng.