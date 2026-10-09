Đức: Hai nhân viên chính quyền bị bắn tử vong khi kiểm tra súng

Theo DW, vụ nổ súng xảy ra ngày 8/10 tại làng Berngau, bang Bavaria. Hai nạn nhân, gồm một người đàn ông 45 tuổi và một phụ nữ 54 tuổi, đều làm việc tại cơ quan hành chính vùng Neumarkt in der Oberpfalz của bang Bavaria. Nghi phạm là một người đàn ông 60 tuổi, bị bắt giữ vào sáng 9/10.

Cảnh sát Đức bên ngoài tòa nhà xảy ra vụ việc. Ảnh: DPA

Ngày 8/10, hai nạn nhân đến nhà nghi phạm để kiểm tra định kỳ số súng người này sở hữu hợp pháp, trong đó có việc xác minh các loại vũ khí có được bảo quản đúng quy định hay không. Cảnh sát nhận định nghi phạm đã nổ súng vào hai cán bộ trong quá trình kiểm tra.

Nhân chứng cho biết họ nghe thấy tiếng súng vào khoảng 14h cùng ngày (giờ địa phương). Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nam cán bộ 45 tuổi bên ngoài ngôi nhà. Thi thể nữ cán bộ 54 tuổi sau đó được tìm thấy bên trong.

Sau vụ việc, nghi phạm cố thủ trong nhà và chủ động liên lạc qua điện thoại với trung tâm chỉ huy của cảnh sát. Người này thừa nhận đã nổ súng, cho biết đang mang súng bên mình và cảnh báo sẽ không đầu hàng.

Trước tình hình trên, cảnh sát triển khai lực lượng đặc nhiệm, trong đó có đội phản ứng chiến thuật cùng xe bọc thép, đồng thời huy động trực thăng hỗ trợ. Người dân trong khu vực được khuyến cáo ở trong nhà hoặc tránh xa khu vực bị phong tỏa.

Các nhà đàm phán đã dành nhiều giờ thuyết phục nghi phạm đầu hàng, nhưng bất thành. Khoảng 2h20 sáng 9/10, cảnh sát đột kích ngôi nhà. Nghi phạm bị trúng đạn, nhưng chỉ bị thương nhẹ ở chân.

Đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được động cơ khiến nghi phạm nổ súng.Các điều tra viên thuộc cơ quan cảnh sát hình sự Regensburg dự kiến thẩm vấn người đàn ông này sau khi tình trạng sức khỏe ổn định.