Đức giảm thuế nhiên liệu trong 3 tháng

Sau Quốc hội Liên bang, ngày 25/9, Hội đồng Liên bang Đức đã thông qua gói hỗ trợ này.

Đường ống dẫn khí đốt tại trạm khí đốt ở Werne, miền tây nước Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo quy định mới, thuế năng lượng đối với xăng và dầu diesel giảm 14,04 cent/lít. Tính cả thuế giá trị gia tăng (VAT), mức giảm tương ứng khoảng 16,7 cent/lít. Nhà nước dự kiến giảm thu ngân sách tới 2,5 tỷ euro (2,8 tỷ USD), trong đó chính phủ liên bang và các bang chia sẻ chi phí theo tỷ lệ 50-50.

Tại Quốc hội Liên bang, 434 trong tổng số 562 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu đã ủng hộ biện pháp này, trong khi 128 người phản đối. Để luật chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10, văn bản còn cần được Tổng thống Frank-Walter Steinmeier ký ban hành.

Chính phủ kỳ vọng việc giảm thuế sẽ giúp hạ giá nhiên liệu trong thời gian ngắn, qua đó giảm bớt gánh nặng cho người dân, doanh nghiệp vận tải và nông dân. Tuy nhiên, luật không buộc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải chuyển toàn bộ mức giảm thuế vào giá bán lẻ.

Tuy nhiên, chính sách giảm thuế nhiên liệu vấp phải chỉ trích từ phe đối lập và một số chuyên gia. Các ý kiến cho rằng biện pháp này tốn kém, chưa chắc khoản giảm thuế được chuyển đầy đủ đến người tiêu dùng và không giải quyết nguyên nhân khiến giá năng lượng cao.

Chuyên gia kinh tế Claudia Kemfert thuộc Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức (DIW) cho rằng việc giảm giá nhiên liệu không tạo động lực tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời có thể làm chậm quá trình giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Trong khi đó, một số bang cho rằng việc giảm thuế chỉ là giải pháp trước mắt và cần có chính sách dài hạn để giảm chi phí năng lượng. Thủ hiến các bang Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen và Bayern đều kêu gọi Chính phủ Liên bang có giải pháp ổn định hơn đối với giá nhiên liệu, trong đó có việc xem xét cơ chế giới hạn giá và các khoản thuế, phí liên quan./.