Đức gia hạn quy chế bảo vệ cho người tị nạn Ukraine, siết quy định với nam giới độ tuổi nhập ngũ

Những thay đổi này đã được đăng tải trên Công báo Liên bang (Bundesgesetzblatt), được công bố trên cổng thông tin Germany4Ukraine và được nêu trong quy định cập nhật do Bộ Nội vụ Liên bang Đức ban hành, sẽ có hiệu lực từ ngày 9/10.

"Dựa trên quyết định của Hội đồng Liên minh châu Âu, quy chế bảo vệ tạm thời dành cho những người đến từ Ukraine đang cư trú tại Đức với tư cách là đối tượng được bảo vệ đã được gia hạn thêm một năm, đến ngày 4/3/2028", Germany4Ukraine cho biết.

Quyết định thực thi tương ứng của Hội đồng EU (EU) 2026/1912 đã được thông qua vào ngày 30/7, gia hạn quy chế bảo vệ tạm thời cho những người phải rời bỏ nhà cửa ở Ukraine thêm một năm nữa.

Theo số liệu thống kê mới nhất từ Eurostat vào cuối tháng 7/2026, Đức là quốc gia lưu trú lớn nhất tại Liên minh châu Âu với khoảng gần 1,3 triệu người Ukraine được hưởng cơ chế bảo vệ tạm thời. Ảnh: PRM

Ngoài ra, Đức cũng đã công bố quy định gia hạn các quy tắc đặc biệt về nhập cảnh và cư trú đối với người đến từ Ukraine. Quy định này, do Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Alexander Dobrindt ký vào ngày 30/9 và được Hội đồng Liên bang (Bundesrat) thông qua, sẽ có hiệu lực từ ngày 9/10.

Theo quy định này, cơ chế đặc biệt cho phép các cá nhân đủ điều kiện được lưu trú tại Đức trong 90 ngày đầu tiên mà không cần giấy phép cư trú (và có thể nộp đơn xin cấp giấy phép sau khi đến nơi) đã được gia hạn đến ngày 4/12/2027.

Các quy tắc riêng biệt được áp dụng đối với công dân Ukraine thuộc diện nghĩa vụ quân sự và lần đầu tiên nhập cảnh vào EU.

Theo Germany4Ukraine, những cá nhân nhập cảnh vào Liên minh châu Âu từ ngày 5/8/2026 trở đi sẽ không được cấp quy chế bảo vệ tạm thời nếu họ không tuân thủ luật pháp Ukraine về nghĩa vụ quân sự.

Đối với nam giới thuộc diện nghĩa vụ quân sự, điều này đồng nghĩa với việc họ phải cung cấp bằng chứng chứng minh rằng mình không thuộc diện phải thực hiện nghĩa vụ này hoặc được miễn trừ, và đã rời khỏi Ukraine một cách hợp pháp theo luật pháp nước này.

Kể từ ngày 9/10, nhóm đối tượng này cũng sẽ không được hưởng quy chế miễn trừ đặc biệt (cho phép lưu trú 90 ngày không cần giấy phép cư trú) của Đức, trừ khi họ có thể chứng minh được việc tuân thủ các quy định pháp luật liên quan của Ukraine.

Tuy nhiên, các hạn chế mới về chế độ bảo vệ tạm thời không áp dụng đối với những cá nhân đã được hưởng chế độ này tại EU trước khi các quy định mới được ban hành.

Quy định miễn trừ này cũng áp dụng cho các trường hợp nghĩa vụ quân sự phát sinh sau đó, chẳng hạn như khi đạt đến độ tuổi quy định hoặc khi nhận lệnh triệu tập nhập ngũ.

Minh Đức (Theo United24 Media, Odessa Journal)