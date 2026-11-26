Việc Đức chuyển giao các xe chiến đấu bộ binh (IFV) bánh xích KF41 Lynx do Rheinmetall sản xuất cho Ukraine đã được nhắc đến nhiều lần. Mới đây Kyiv cho biết chúng đã được đưa vào biên chế Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 21 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine.

Thông tin này do Quân đoàn 18 cung cấp, các binh sĩ Ukraine lưu ý chiếc IFV này có mức độ tự động hóa cao, khả năng vượt địa hình tốt và được giao gần như nguyên bản từ nhà máy. Tuyên bố cũng đề cập nguồn cung cấp do chính phủ Đức tài trợ.

Tính năng nổi bật của KF41 Lynx là khả năng sử dụng đạn lập trình. Tức là có thể chỉ định số lượng đạn sẽ được sử dụng và thời điểm chúng phát nổ: phía trước, trực diện và phía sau mục tiêu, cho phép tiêu diệt đối tượng không chỉ trên mặt đất mà còn cả trên không.

Quân đội Ukraine cho biết, sẽ sử dụng KF41 Lynx để bắn hạ UAV. Ví dụ được đưa ra là chiếc Shahed đã bị bắn hạ bởi xe chiến đấu bộ binh này chỉ với 5 phát đạn. Đồng thời binh sĩ Ukraine nói thêm, trong các cuộc tập trận, họ đã thực hành bắn hạ drone dạng FPV.

Ấn phẩm chuyên ngành của Ukraine Defense Express lưu ý thêm, khả năng bắn hạ máy bay không người lái của KF41 Lynx, và cụ thể hơn là bởi tháp pháo Lance 2 của nó đã được đề cập trước đây.

Theo kế hoạch, Đức sẽ giao 10 IFV KF41 Lynx cho Ukraine trong đợt đầu, với giá 10 triệu USD mỗi chiếc. Động cơ diesel của xe chiến đấu bộ binh này sản sinh công suất 1.140 mã lực, tốc độ tối đa trên đường là 70 km/h.

Xe tích hợp sẵn pháo 35 mm và súng máy đồng trục 7,62 mm, ngoài ra còn được thiết kế để trang bị hệ thống tên lửa chống tăng dẫn đường Spike do Israel sản xuất, nhưng dường như những chiếc IFV bàn giao cho Ukraine không có vũ khí nói trên.

Một điểm cần lưu ý chính là mặc dù trọng lượng chiến đấu đạt tới 44 tấn, nhưng lớp giáp của Lynx chỉ bảo vệ được xe trước đạn pháo cỡ 30 mm, phương tiện này có thể chứa được tối đa 11 người.

Theo đánh giá từ truyền thông Nga, xét theo thực tế là xe thiếu lớp bảo vệ bổ sung chống lại máy bay không người lái và kíp lái đang tạo dáng mà không mặc áo giáp, có thể thấy chiếc Lynx đang đóng quân ở một nơi khá xa tiền tuyến.

Truyền thông Nga còn đi xa hơn khi đưa ra nhận xét khó có khả năng nhà sản xuất Đức đã cho phép Ukraine sử dụng các phương tiện bọc thép trong tình trạng "trần trụi" như vậy ở ngoài chiến trường.

Nguyên nhân là bởi nếu hình ảnh về các phương tiện bị cháy và nổ xuất hiện có thể làm gián đoạn hợp đồng cung cấp cho nước ngoài, đặc biệt khi một phiên bản cải tiến của xe chiến đấu bộ binh KF41 Lynx hiện đang tham gia chương trình XM-30 của Mỹ.

Theo kênh Military Informant, nhiều khả năng xe chiến đấu bộ binh Lynx sẽ được sử dụng như các tổ hợp phòng không tự hành nhờ khả năng bắn đạn lập trình, và tránh những cuộc đối đầu trực diện với thiết giáp và bộ binh Nga ngoài tiền tuyến.