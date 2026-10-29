Đức đưa lực lượng tác chiến điện tử áp sát biên giới Nga và Belarus

Quân đội Đức (Bundeswehr) đang tiến hành thử nghiệm hàng loạt hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến tại Lithuania. Động thái này nằm trong kế hoạch triển khai đầy đủ một lữ đoàn quân sự thường trực của Đức tại Lithuania vào năm tới, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong chiến lược phòng thủ và giám sát của Berlin ở sườn đông NATO.

Phát biểu với báo giới tại khu vực bay Paluknys (Lithuania), Phó Đô đốc Thomas Daum - người đứng đầu bộ phận an ninh mạng và không gian thông tin của quân đội Đức cho biết, lữ đoàn mới sẽ khai thác tối đa năng lực tác chiến điện tử để phát hiện sớm các hoạt động quân sự tại vùng lãnh thổ Kaliningrad (Nga) và Belarus. Các thiết bị được thử nghiệm bao gồm hệ thống dò tìm phổ điện từ, công cụ phát hiện UAV, thiết bị chặn tín hiệu, máy gây nhiễu và các cảm biến truyền dữ liệu chiến trường theo thời gian thực về cho lực lượng phân tích.

Theo ông Thomas Daum, toàn bộ thông tin thu thập được về tín hiệu quân sự và hệ thống radar của Nga và Belarus sẽ được cập nhật liên tục vào cơ sở dữ liệu tác chiến điện tử dùng chung của Đức và các đồng minh NATO.

Quan chức này nhấn mạnh: “Nếu có bất kỳ diễn biến mới nào, chẳng hạn như sự xuất hiện của một trạm radar mới ở phía Belarus, hệ thống của chúng tôi sẽ lập tức ghi nhận và phát tín hiệu cảnh báo trên toàn mạng lưới”

Đánh giá về môi trường an ninh hiện nay, đại diện quân đội Đức nhận định các hoạt động tấn công mạng và chiến tranh hỗn hợp tại châu Âu đã bước sang “giai đoạn hai” – giai đoạn chủ động gây thiệt hại cho đối thủ dù vẫn giữ dưới ngưỡng một xung đột vũ trang công khai. Ông Daum cho rằng, không gian mạng và thông tin hiện tuy chưa rơi vào tình trạng chiến tranh chính thức nhưng cũng không còn ở trạng thái hòa bình.

Để ứng phó với các nguy cơ này, Chính phủ Đức hồi tháng 8 đã thông qua dự luật mở rộng quyền hạn cho các cơ quan tình báo, cho phép thực hiện các cuộc tấn công mạng can thiệp và làm gián đoạn hệ thống thông tin liên lạc của đối phương khi cần thiết.

Kế hoạch tăng cường năng lực tác chiến điện tử tại vùng Baltic phản ánh sự thay đổi căn bản trong tư duy quân sự của Berlin. Ông Patrick Jeschke, người đứng đầu Trung tâm Đổi mới An ninh mạng Bundeswehr cho biết, nếu như trước đây Đức gặp khó khăn trong việc thu hút các công ty công nghệ cung cấp thiết bị quân sự, thì hiện tại quân đội đang phải sàng lọc giữa vô số giải pháp tiên tiến để chọn ra công nghệ phù hợp nhất, phục vụ mục tiêu hiện đại hóa lực lượng và củng cố an ninh khu vực.