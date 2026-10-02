Đức dự kiến lập trung đoàn UAV đầu tiên vào năm 2027

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Ảnh: Ảnh: PAP/TTXVN

Tân Hoa xã dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết thông tin trên ngày 2/10.

Trong chuyến thăm một thao trường quân sự ở Bergen, bang Niedersachsen, Bộ trưởng Pistorius cho biết quyết định này được đưa ra trên cơ sở những bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Theo ông Pistorius, trung đoàn chuyên trách về thiết bị bay không người lái dự kiến sẽ triển khai cả các hệ thống không người lái trên không và mặt đất, có tầm hoạt động lên tới 500 km, đồng thời bao gồm một đại đội tác chiến điện tử.

Đơn vị chuyên trách này ban đầu sẽ có khoảng 300 quân nhân, trước khi được mở rộng lên quy mô mục tiêu 600 binh sĩ.

Chính phủ Đức đã xúc tiến kế hoạch tăng cường năng lực tác chiến bằng thiết bị bay không người lái (UAV) thông qua các hợp đồng trị giá hàng tỷ euro với tập đoàn quốc phòng Rheinmetall và đối tác quốc tế.

Vào tháng 4, Tập đoàn công nghiệp quốc phòng nội địa Rheinmetall thông báo đã ký thỏa thuận khung trị giá hàng tỷ euro để cung cấp thiết bị bay không người lái FV-014 cho quân đội Đức.

Bên cạnh đó, Rheinmetall đã chính thức ký thỏa thuận với Boeing Australia - chi nhánh lớn nhất của tập đoàn hàng không vũ trụ Boeing nằm ngoài nước Mỹ, để hợp tác phát triển dòng UAV chiến đấu tầm xa MQ-28 Ghost Bat. Dòng UAV trên nằm trong kế hoạch mua sắm mà quân đội Đức triển khai từ năm 2025, với yêu cầu các hệ thống phải có khả năng tàng hình, tốc độ cận âm, tầm hoạt động trên 1.000 km và mang theo tải trọng vũ khí lớn. Đặc biệt, yếu tố thời gian được đặt lên hàng đầu khi quân đội Đức yêu cầu các hệ thống này phải sẵn sàng đưa vào biên chế ngay từ năm 2029.

Giới phân tích nhận định, các bước đi trên không chỉ phản ánh xu hướng hiện đại hóa quân đội của Đức mà còn cho thấy nỗ lực cân bằng giữa tự chủ công nghệ châu Âu và hợp tác với các đối tác ngoài khu vực như Mỹ, Australia.

Tháng 8 vừa qua, Đức chính thức đưa vào hoạt động một trung tâm nghiên cứu phòng thủ thiết bị bay không người lái (UAV) mới tại Cochstedt, phía Nam thành phố Magdeburg. Trung tâm sẽ tiến hành nghiên cứu các công nghệ an ninh thiết bị bay không người lái mới và thử nghiệm các thiết bị này trong điều kiện thực tế, kết hợp lý thuyết khoa học với yêu cầu thực tiễn của các cơ quan an ninh Đức.