Đức dự kiến chi 4 tỷ euro mua cổ phần tập đoàn công nghệ hạt nhân Urenco

Hiện Urenco thuộc sở hữu của ba nhóm cổ đông, trong đó, Anh và Hà Lan mỗi nước sở hữu 1/3, còn 1/3 còn lại do hai tập đoàn năng lượng Đức RWE và Eon cùng nắm giữ. Hai doanh nghiệp này muốn thoái vốn vì công nghệ hạt nhân không còn phù hợp với định hướng chiến lược kinh doanh của họ.

Theo các nguồn tin, Chính phủ Đức muốn ngăn chặn khả năng RWE và Eon bán cổ phần cho các nhà đầu tư khác, qua đó bảo đảm quyền kiểm soát của châu Âu đối với một công nghệ có ý nghĩa chiến lược.

Một trong những lý do quan trọng là vai trò của Urenco đối với chương trình hiện đại hóa năng lực răn đe hạt nhân của Anh, đặc biệt là đội tàu ngầm hạt nhân. Theo các nguồn tin, việc duy trì chuỗi cung ứng nhiên liệu hạt nhân trong tay các nước châu Âu được xem là lợi ích chiến lược chung của khu vực.

Urenco được thành lập trên cơ sở thỏa thuận giữa Đức, Anh và Hà Lan từ những năm 1970. Một nội dung đáng chú ý trong thỏa thuận là Anh được phép sử dụng sản phẩm của tập đoàn cho mục đích quân sự. Tuy nhiên, theo thông tin được công bố, việc sử dụng này liên quan đến nhiên liệu cho hệ thống động lực hạt nhân của tàu ngầm, chứ không phải sản xuất vũ khí hạt nhân.

Từ năm 2019, Urenco cho biết đã mở rộng khả năng làm giàu urani U-235 lên mức 19,75%, thay vì giới hạn 5% trước đó. Mức làm giàu từ 20% trở lên được xếp vào loại urani làm giàu cao, có khả năng ứng dụng trong một số mục đích quân sự. Trước đây, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng từng bày tỏ quan tâm đến loại urani có mức làm giàu cao hơn để sử dụng trong các lò phản ứng di động cỡ nhỏ. Ngoài ý nghĩa quân sự và an ninh, Urenco còn giữ vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng nhiên liệu cho ngành công nghiệp điện hạt nhân dân sự.

Tập đoàn vận hành các cơ sở làm giàu urani tại Đức, Hà Lan, Anh và Mỹ. Tại Đức, nhà máy của Urenco đặt ở Gronau, bang Nordrhein-Westfalen. Bằng công nghệ máy ly tâm khí chuyên dụng, doanh nghiệp xử lý urani tự nhiên để sản xuất nhiên liệu phục vụ các nhà máy điện hạt nhân.

Theo thông tin của doanh nghiệp, Urenco hiện cung cấp khoảng 1/3 nhu cầu urani làm giàu trên thị trường thế giới, qua đó giữ vai trò đáng kể đối với an ninh cung ứng nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân.

Nếu thương vụ được triển khai, việc Chính phủ Đức trực tiếp nắm giữ 1/3 cổ phần Urenco sẽ đánh dấu một bước đi đáng chú ý trong chính sách bảo đảm an ninh năng lượng và công nghệ của Berlin. Động thái này cũng phản ánh mối quan tâm ngày càng lớn của châu Âu đối với việc duy trì quyền kiểm soát các mắt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng nhiên liệu hạt nhân, trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị và nhu cầu bảo đảm năng lực quốc phòng gia tăng.