Đức đối mặt nguy cơ thiếu khí đốt khi giá năng lượng tăng cao

Theo Hiệp hội Hạ tầng khí đốt châu Âu (GIE), tính đến ngày 2-11, mức dự trữ khí đốt của Đức thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 74,56% của EU và mục tiêu khoảng 70% mà Berlin đặt ra cho đầu tháng 11.

Đức chiếm hơn 1/5 tổng dung tích kho dự trữ khí đốt của toàn khối, khiến tình hình tại nước này có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh năng lượng châu Âu.

Giá khí đốt tăng lên mức cao nhất trong 4 năm, cùng nguồn cung khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) suy giảm, khiến việc bổ sung dự trữ trở nên khó khăn. Các thương nhân ít động lực tích trữ khi lợi nhuận thấp. Nhà phân tích Aaron Alber thuộc ngân hàng Raiffeisen cảnh báo lượng khí đốt dự trữ của Đức có thể giảm còn 20-25% vào cuối mùa Đông, thấp hơn mức 30-40% thường được kỳ vọng.

Ký ức về cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022, khi nguồn cung khí đốt từ Nga bị gián đoạn, càng làm gia tăng lo ngại. Khi đó, Chính phủ Đức phải chi hàng chục tỷ EUR để tìm nguồn cung thay thế và hỗ trợ các doanh nghiệp nhập khẩu.

Tuy nhiên, Bộ Kinh tế Đức hồi tháng 9 cho rằng chưa cần chính phủ can thiệp để nâng mức dự trữ. Ngày 30-10, Berlin cũng bác bỏ cáo buộc của Italy rằng nước này cố tình không bổ sung khí đốt nhằm giảm chi phí cho các doanh nghiệp nhập khẩu trước khi tư nhân hóa.

Nếu mùa Đông khắc nghiệt, lượng dự trữ thấp có thể làm gia tăng sức ép lên giá năng lượng, ảnh hưởng hộ gia đình và hoạt động sản xuất, đồng thời buộc Đức phải tăng cường nhập khẩu để bảo đảm nguồn cung.