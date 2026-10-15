Đức điều tra vụ robot bị cáo buộc... sàm sỡ trẻ vị thành niên

Vụ việc xảy ra tại thành phố Cologne thuộc bang miền tây North Rhine-Westphalia vào tối 11/10.

Theo cảnh sát, chủ sở hữu robot 16 tuổi và người bạn 19 tuổi đã quay phim vụ việc và phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Cô gái ở bên ngoài một nhà hàng thức ăn nhanh vào khoảng 11h45 tối với những người bạn nữ ở độ tuổi 17 và 18. Robot cao khoảng 1,2m đã tiếp cận cô gái từ phía sau và thực hiện các hành động sàm sỡ vào vùng mông của nạn nhân, theo chi tiết cáo buộc mà cảnh sát cung cấp.

Con robot bị cảnh sát thu giữ làm bằng chứng tại Cologne, Đức - Ảnh: AP

Theo cảnh sát, các dịch vụ khẩn cấp đã được điều động đến hiện trường, nơi họ tìm thấy những kẻ tấn công và phát hiện ra con robot trong cốp xe.

Cơ quan chức năng đã thu giữ robot và điện thoại di động của hai nghi phạm.

Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy một robot mặc áo trắng, đeo dây chuyền vàng và đeo kính râm tiếp cận nạn nhân trên đường phố và thực hiện các cử chỉ khiêu dâm.

Giới chức đang xem xét liệu chuyển động của robot này đã được lập trình sẵn hay được cố tình điều khiển vào thời điểm xảy ra vụ việc.