Đức điều tra loạt vụ kẹo Halloween có vật sắc nhọn

Một thanh kẹo bị gắn chiếc kim khâu bên trong. Ảnh: X/FNewsGERMANY

Theo thông tin từ cảnh sát, tại Munich (Muenchen), một bé 9 tuổi đã cắn phải viên kẹo có giấu đinh khi đi xin kẹo cùng bạn bè tối 31/10. Em kịp nhổ chiếc đinh ra và không bị thương.

Tại thị trấn Bremervoerde, miền Bắc nước Đức, một bé gái bị thương ở lưỡi sau khi cắn phải thanh sôcôla có giấu chiếc kim dài ít nhất 5 cm. Trên đảo Fehmarn thuộc biển Baltic, một bé gái 11 tuổi phát hiện kim khâu dài 3 cm bên trong thanh sôcôla.

Trong khi đó, tại thị trấn Umpferstedt ở miền Trung nước Đức, cảnh sát phát hiện ghim kim loại trong kẹo cao su do hai trẻ em 11 và 12 tuổi thu thập được. Các vụ việc khác cũng được ghi nhận tại nhiều địa phương. Cảnh sát đã mở điều tra hình sự nhưng chưa xác định được nghi phạm.

Nhà chức trách hiện chưa làm rõ những trẻ em liên quan đã nhận số bánh kẹo bị can thiệp ở đâu, do các em thường đi xin kẹo tại nhiều hộ gia đình trong đêm Halloween. Cảnh sát cũng chưa xác định được các vụ việc có liên quan với nhau hay không.

Theo thông tin từ cảnh sát Đức, tại khu vực Garbsen gần thành phố Hannover, một phụ nữ cũng phát hiện kim khâu trong thanh sôcôla mua tại siêu thị. Siêu thị xác nhận vụ việc và cho biết đang phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ.

Cục Cảnh sát hình sự Liên bang Đức cho biết các trường hợp bánh kẹo bị cố tình can thiệp từng xảy ra trước đây. Năm 2025, một phụ huynh tại vùng Mittelfranken phát hiện chiếc đinh dài 2 cm trong kẹo của con gái.

Cảnh sát khuyến cáo phụ huynh kiểm tra kỹ bánh kẹo trẻ thu thập được trước khi cho ăn, chú ý các dấu hiệu như bao bì bị đâm thủng, hư hỏng hoặc có mùi bất thường. Những sản phẩm đáng nghi cần được giữ nguyên cùng bao bì và giao cho cảnh sát kiểm tra. Nếu nghi ngờ trẻ nuốt phải vật sắc nhọn, cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay để tránh nguy cơ tổn thương bên trong cơ thể.

Halloween ngày càng phổ biến tại Đức từ thập niên 1990, chủ yếu nhờ ảnh hưởng của phim ảnh và chương trình truyền hình Mỹ, quảng cáo thương mại cùng sự yêu thích các hoạt động hóa trang.