Đức điều tra các ca sốt rét có nguồn gốc từ Tây Phi

Ông Peter Tinnemann, quan chức y tế Frankfurt, cho biết kết quả phân tích gene cho thấy ký sinh trùng gây bệnh có nguồn gốc từ Tây Phi và nhiều khả năng được đưa đến thành phố qua những con muỗi mang mầm bệnh.

Viện Y học Nhiệt đới tại Antwerp (Bỉ), đơn vị phân tích hệ gene của 8 trường hợp, xác định các mầm bệnh có nguồn gốc từ 3 con muỗi khác nhau, gây ra những ca nhiễm riêng biệt trong các tháng 7, 8 và 9. Trong số các bệnh nhân, 6 người từng có mặt tại sân bay Frankfurt, 2 người còn lại sinh sống ở khu vực lân cận. Không ai từng đến vùng lưu hành sốt rét.

Sốt rét là bệnh truyền nhiễm do ký sinh trùng Plasmodium gây ra, chủ yếu lây truyền qua muỗi Anopheles cái mang mầm bệnh. Theo Viện Robert Koch (RKI), do bệnh hiếm gặp tại Đức, việc chẩn đoán có thể bị chậm trễ, làm tăng nguy cơ biến chứng và tử vong.

Chính quyền Frankfurt cho biết dạng sốt rét trong các trường hợp trên có thể điều trị khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện kịp thời. Các cơ sở y tế và bệnh viện đã được yêu cầu nâng cao cảnh giác, chú ý những triệu chứng nghi mắc bệnh.

Việc ghi nhận các ca sốt rét ở những người không đến vùng dịch làm dấy lên lo ngại về nguy cơ muỗi mang ký sinh trùng di chuyển xuyên biên giới, đưa mầm bệnh đến những khu vực trước đây ít ghi nhận căn bệnh này.