Đức điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay

Eurofighter Typhoon của Không quân Đức. Ảnh: Reuters.

Sự cố xảy ra ngày 13/10 trên chiếc máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không Corendon Airlines, khởi hành từ đảo Corfu của Hy Lạp và có điểm đến là thành phố Nuremberg, Đức.

Theo Reuters, khi bay qua không phận Croatia, máy bay phát mã khẩn cấp 7500, tín hiệu quốc tế được sử dụng trong tình huống không tặc. Cùng thời điểm, cơ quan kiểm soát không lưu không thể liên lạc với tổ lái qua sóng vô tuyến.

Trước tình huống này, Không quân Đức điều động hai tiêm kích Eurofighter từ căn cứ Neuburg ở miền Nam nước Đức để tiếp cận và hộ tống máy bay chở khách. Sân bay Nuremberg cũng tạm dừng hoạt động trong thời gian ngắn để bảo đảm an toàn.

Tuy nhiên, hãng Corendon Airlines sau đó xác nhận cảnh báo xuất phát từ sự cố kỹ thuật trong hệ thống liên lạc vô tuyến, không phải một vụ không tặc thực sự.

“Không có tình huống khẩn cấp nào xảy ra, hành khách, phi hành đoàn và máy bay không gặp bất kỳ nguy hiểm nào”, hãng khẳng định. Hoạt động tại sân bay Nuremberg đã trở lại bình thường sau khi máy bay hạ cánh.

Người phát ngôn Không quân Đức xác nhận hai tiêm kích Eurofighter được điều động từ căn cứ không quân Neuburg, miền Nam nước này, để áp sát và hộ tống máy bay chở khách cho đến khi hạ cánh an toàn.

Theo trang web của Không quân Đức, nước này duy trì hai đơn vị trực chiến, mỗi đơn vị gồm hai tiêm kích, nhằm đánh giá tình hình khi mất liên lạc với tổ lái máy bay dân sự. Tình huống như vậy xảy ra khoảng một đến hai lần mỗi tháng.

Vụ việc diễn ra chưa đầy một tháng sau khi cơ phó trên chuyến bay từ Dubai đến Israel tấn công cơ trưởng bằng rìu phá cửa thoát hiểm khẩn cấp. Tổng công tố Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) khi đó gọi vụ việc là “tấn công khủng bố”.

Corendon Airlines, hãng hàng không chuyên phục vụ khách du lịch có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết mã khẩn cấp được phát đi khi máy bay đang bay qua không phận Croatia, do “sự cố ngắn hạn trong hệ thống liên lạc vô tuyến”.

Hãng cho biết tình hình lập tức được theo dõi, công tác điều tra nhanh chóng được triển khai và các biện pháp cần thiết được chuẩn bị. Máy bay sau đó hạ cánh an toàn xuống sân bay Nuremberg.

Trước đó, hoạt động hàng không tại sân bay này cũng bị ảnh hưởng trong đêm 12/10, rạng sáng 13/10, sau khi xuất hiện thông tin nghi có thiết bị bay không người lái.

Giới chức Đức đang duy trì cảnh giác cao kể từ vụ tấn công bất thành bằng thiết bị bay không người lái mang chất nổ tại một sân bay nước này hồi tháng 8.