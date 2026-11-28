Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu tại Đối thoại toàn cầu Berlin ở thủ đô Berlin, ngày 21/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Chính phủ Đức muốn các nhà cung cấp trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh phải trả thù lao khi tạo ra những nội dung cạnh tranh với tác phẩm của con người. Berlin cũng đề xuất tăng cường bảo vệ các cơ quan báo chí trước tình trạng AI khai thác nội dung truyền thông mà không mang lại nguồn thu tương xứng.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, đề xuất trên được nêu trong văn bản Chính phủ Đức gửi tới cuộc tham vấn của Liên minh châu Âu (EU) về luật bản quyền. Theo đó, Đức muốn thiết lập cơ chế trả thù lao ở cấp độ châu Âu, yêu cầu các nhà cung cấp AI tạo sinh chia sẻ giá trị kinh tế thu được từ việc tạo ra văn bản, âm nhạc và video bằng công nghệ AI.

Nếu trước đây tranh luận về bản quyền chủ yếu tập trung vào việc sử dụng tác phẩm có bản quyền để huấn luyện AI, thì đề xuất mới của Đức muốn mở rộng phạm vi bảo vệ sang cả khâu tạo nội dung, bảo đảm chủ sở hữu quyền được hưởng lợi ích kinh tế từ hoạt động của các hệ thống AI.

Theo đề xuất, khoản thù lao sẽ được chuyển tới chủ sở hữu quyền thông qua các tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả. Cơ chế này áp dụng đối với những người cho phép sử dụng tác phẩm để huấn luyện AI; trong khi những người không đồng ý vẫn có thể phản đối và đàm phán thỏa thuận cấp phép riêng với các nhà cung cấp.

Berlin cũng đặc biệt quan ngại việc các hệ thống AI khai thác tin tức trên internet để tổng hợp và trả lời người dùng, khiến độc giả không cần truy cập trực tiếp trang web của các cơ quan báo chí. Điều này có thể làm giảm lượng truy cập, kéo theo sụt giảm doanh thu quảng cáo và thuê bao của các tòa soạn.

Chính phủ Đức đề nghị EU xem xét những khoảng trống trong luật bản quyền hiện hành, đồng thời xây dựng khuôn khổ pháp lý giúp các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông duy trì hoạt động kinh tế.

Ngoài ra, Berlin muốn các nhà cung cấp AI đưa mô hình ra thị trường EU phải chứng minh việc tuân thủ luật bản quyền của khối, bất kể mô hình được huấn luyện ở quốc gia nào. Đức cũng đề xuất tạo điều kiện để chủ sở hữu quyền phản đối việc sử dụng tác phẩm cho mục đích huấn luyện AI và kiểm tra việc thực thi những yêu cầu này.

Tuy nhiên, Chính phủ Đức thừa nhận các quy định mới có thể làm tăng chi phí phát triển các mô hình AI nền tảng hoặc hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ này./.