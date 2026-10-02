Thiết bị bay không người lái của Quantum Systems (Đức). Ảnh: Thu Hằng/TTXVN

Phát biểu tại thao trường Bergen, bang Lower Saxony (Niedersachsen), ông Pistorius cho rằng quân đội nước này muốn giành ưu thế trên bộ phải làm chủ được tác chiến bằng các hệ thống không người lái. Trung đoàn mới sẽ là một đơn vị độc lập, có nhiệm vụ tập trung các năng lực hiện có và đẩy nhanh quá trình đưa công nghệ không người lái vào biên chế.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức, đơn vị này sẽ không chỉ vận hành thiết bị bay không người lái mà còn cả các phương tiện mặt đất không người lái. Phạm vi tác chiến dự kiến trải từ cự ly rất gần tới 500 km.

Đáng chú ý, trung đoàn trên sẽ có một đại đội chuyên trách tác chiến điện từ, cho phép kết hợp các hệ thống không người lái với năng lực gây nhiễu, bảo vệ thông tin liên lạc và tác chiến trong môi trường điện từ. Ngoài ra, trung đoàn này cũng sẽ được trang bị các loại đạn bay lảng vảng, thường được gọi là thiết bị bay không người lái (UAV) cảm tử, hiện đang trải qua quá trình thử nghiệm và dự kiến được đưa vào biên chế từ năm 2027.

Việc thành lập trung đoàn mới nằm trong quá trình Quân đội Liên bang Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái sau những bài học rút ra từ cuộc xung đột tại Ukraine.

Tư lệnh Lục quân Đức, Trung tướng Christian Freuding, hồi tháng 6 năm nay tại cuộc tập trận “Lá chắn Tự do 2026” ở Litva từng nhấn mạnh sự phối hợp giữa lực lượng thiết giáp và các đơn vị điều khiển thiết bị bay không người lái có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tác chiến trên bộ.

Thông báo về việc thành lập trung đoàn mới được đưa ra trong chuyến thăm của ông Pistorius tới chương trình thử nghiệm của Lục quân Đức tại thao trường Bergen. Tại đây, lực lượng mặt đất Đức phối hợp với các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp phát triển để kiểm tra hơn 40 loại trang thiết bị quốc phòng trong những tình huống tác chiến thực tế.