Đức đầu tư tăng cường năng lực tình báo không gian

Hình ảnh quan sát do hệ thống vệ tinh của Planet Labs cung cấp. Ảnh: Wikimedia Commons

Theo báo chí Anh ngày 22/9, hãng vệ tinh Mỹ Planet Labs sẽ khai trương một nhà máy mới tại Berlin, trở thành doanh nghiệp mới nhất mở rộng hoạt động tại Đức khi nước này đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng.

Cơ sở mới có khả năng sản xuất tới 60 vệ tinh quang học độ phân giải cao Pelican mỗi năm. Đây là nhà máy đầu tiên của Planet Labs bên ngoài California, với tổng vốn đầu tư ở mức hàng chục triệu euro.

Giám đốc điều hành Planet Labs Will Marshall cho biết Berlin được lựa chọn một phần nhờ năng lực kỹ thuật sẵn có. Bên cạnh đó, Đức đang dẫn đầu nỗ lực của châu Âu nhằm giảm phụ thuộc vào Mỹ trong hoạt động thu thập thông tin tình báo từ không gian.

Theo ông Marshall, cơ sở tại Berlin sẽ giúp Planet Labs tăng gấp đôi sản lượng vệ tinh hằng năm trên toàn cầu, đáp ứng nhu cầu đang tăng mạnh trong nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng và tình báo.

Được ba cựu nhà khoa học của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) thành lập năm 2010, Planet Labs ban đầu chủ yếu cung cấp dữ liệu phục vụ theo dõi tác động của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, hoạt động liên quan đến quốc phòng hiện chiếm khoảng 60% tổng doanh thu của công ty.

Ông Marshall cho biết mảng quốc phòng đang tăng trưởng nhanh nhất, trong bối cảnh các nước châu Âu nâng ngân sách quân sự sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát và sự ủng hộ của Mỹ đối với an ninh châu lục có dấu hiệu suy giảm.

Planet Labs, hiện niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán New York, đã hoạt động tại Đức hơn một thập niên. Năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius công bố kế hoạch chi 35 tỷ euro đến năm 2030 để phát triển các hệ thống liên lạc và quan sát bằng vệ tinh của riêng nước này.

Giảm phụ thuộc vào công nghệ Mỹ

Planet Labs hiện vận hành khoảng 200 vệ tinh trên quỹ đạo, cung cấp dữ liệu cho khách hàng. Công ty cũng cho phép các đối tác mua và tự vận hành vệ tinh, đồng thời đã ký thỏa thuận với Nhật Bản, Thụy Điển và Đức.

Hãng còn cung cấp dịch vụ vệ tinh cho Ukraine theo một thỏa thuận do Chính phủ Đức tài trợ. Theo ông Marshall, công nghệ của Planet Labs giúp Kiev theo dõi các mối đe dọa từ Nga, hỗ trợ cảnh báo sớm và duy trì lợi thế về thông tin.

Nhu cầu giảm phụ thuộc vào công nghệ Mỹ trở nên rõ nét sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump năm ngoái tạm thời ngăn Ukraine tiếp cận dữ liệu của công ty cung cấp ảnh vệ tinh và dữ liệu tình báo không gian Maxar Intelligence.

Trước đó, năm 2022, tỷ phú Elon Musk cũng không cho phép Ukraine sử dụng mạng liên lạc Starlink trong một chiến dịch quanh bán đảo Crimea do lo ngại động thái này có thể dẫn đến leo thang hạt nhân với Nga.

Planet Labs hiện đang hướng đến việc tham gia Spock 2, chương trình mua sắm quốc phòng quy mô lớn nhằm xây dựng mạng lưới trinh sát trên quỹ đạo cho quân đội Đức. Nhà máy tại Berlin vì thế không chỉ mở rộng năng lực sản xuất của hãng mà còn phản ánh xu hướng châu Âu tăng cường quyền tự chủ đối với hạ tầng vệ tinh phục vụ quốc phòng và tình báo.