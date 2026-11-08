Đức đầu tư 50 triệu euro phát triển tình báo AI

Theo tạp chí quốc phòng Đức Hartpunkt ngày 7/11, dẫn các nguồn tin riêng, dự án sẽ được triển khai thông qua BWI GmbH – công ty công nghệ thông tin thuộc sở hữu hoàn toàn của Chính phủ liên bang Đức.

Công cụ này được thiết kế để tự động thu thập và phân tích dữ liệu từ các nguồn công khai trên internet. Bên cạnh thông tin dạng văn bản, hệ thống còn có khả năng xử lý hình ảnh và video, giúp lực lượng quân đội nhanh chóng tổng hợp, đánh giá khối lượng lớn dữ liệu phục vụ công tác tình báo và hỗ trợ ra quyết định.

Ủy ban Ngân sách Quốc hội Đức dự kiến xem xét đề xuất đầu tư này vào tuần tới, trong khuôn khổ quy trình phê duyệt các hợp đồng mua sắm quốc phòng và công nghệ có giá trị vượt 25 triệu euro.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Đức đang đẩy mạnh hiện đại hóa năng lực quốc phòng, tăng cường ứng dụng công nghệ mới và củng cố năng lực công nghiệp quốc phòng trong nước. Việc ứng dụng AI vào phân tích dữ liệu được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian xử lý thông tin, song độ tin cậy và tính xác thực của dữ liệu vẫn là những yếu tố quan trọng đối với các quyết định quân sự.

Cùng với đầu tư cho công nghệ, Đức cũng đang tăng cường vai trò của nhà nước trong việc bảo vệ các năng lực công nghiệp quốc phòng chiến lược. Trước đó, Chính phủ Đức đã đạt thỏa thuận cơ bản về việc mua lại 50% cổ phần của tập đoàn quốc phòng KNDS từ các cổ đông tư nhân, 50% cổ phần còn lại thuộc sở hữu của Chính phủ Pháp.

Việc nắm giữ tỷ lệ cổ phần tương đương với Pháp sẽ giúp Berlin có tiếng nói ngang hàng trong các quyết định quan trọng của tập đoàn, đồng thời bảo vệ những công nghệ then chốt trong lĩnh vực sản xuất phương tiện quân sự bọc thép. Hai chính phủ cũng dự kiến từng bước giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 40% mỗi bên nếu điều kiện thị trường cho phép.

Thành lập năm 2015 trên cơ sở sáp nhập tập đoàn Krauss-Maffei Wegmann của Đức và doanh nghiệp Nexter của Pháp, KNDS có trụ sở chính tại Amsterdam (Hà Lan). Tập đoàn sản xuất nhiều loại khí tài quân sự chủ lực của châu Âu, trong đó có xe tăng Leopard 2 của Đức, xe tăng Leclerc của Pháp, cùng các hệ thống pháo và phương tiện bọc thép. Đây là một trong những nhà cung cấp quan trọng cho lực lượng vũ trang nhiều nước châu Âu.