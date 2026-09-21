Đức: Đảng cầm quyền tiếp tục hứng chịu thất bại tại bầu cử cấp bang

Thủ tướng Đức Friedrich Merz trong một cuộc họp báo tại Berlin. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn kết quả thăm dò cử tri sau bỏ phiếu do các đài truyền hình công cộng Đức công bố cho thấy đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Friedrich Merz đang đứng trước nguy cơ không đạt được ngưỡng 5% số phiếu để có ghế trong Nghị viện bang Mecklenburg-Western Pomerania (Mecklenburg-Vorpommern) ở miền Đông Bắc nước Đức, trong cuộc bầu cử bang ngày 20/9. Với mức phiếu 4,9% theo kết quả khảo sát cử tri mới nhất của đài công cộng Đức ARD, CDU có thể phải đối mặt với thất bại nặng nề nhất trong lịch sử bầu cử nghị viện bang của đảng này.

Ngay cả trong trường hợp CDU đạt được ngưỡng 5% và có đại diện trong nghị viện bang, kết quả này vẫn sẽ là mức thấp nhất của đảng trong một cuộc bầu cử nghị viện bang kể từ khi thành lập năm 1945.

Theo đài NDR, kết quả tồi tệ nhất trước đây của CDU trong các cuộc bầu cử nghị viện bang là 9% số phiếu, đạt được tại bang Bremen năm 1951. CDU lâu nay được xem là một trong những lực lượng chính trị lớn của Đức, với khả năng tập hợp cử tri thuộc nhiều nhóm khác nhau. CDU hiện tham gia liên minh cầm quyền ở Đức.

Trong cuộc bầu cử lần này tại Mecklenburg-Western Pomerania, CDU không phải đảng lớn duy nhất đứng trước nguy cơ bị loại, đảng Liên minh Sahra Wagenknecht (BSW), đảng cánh tả theo đường lối dân túy, cũng được dự báo chỉ đạt mức dưới ngưỡng 5%.

Nếu cả CDU và BSW không vượt qua ngưỡng này, Nghị viện bang Mecklenburg-Western Pomerania khóa tới sẽ chỉ còn 4 đảng, theo kết quả thống kê sơ bộ hiện tại là đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), được 32 ghế; đảng Dân chủ Xã hội (SPD), 29 ghế; đảng Cánh tả (Die Linke) và đảng Xanh cùng được 5 ghế. AfD được dự báo dẫn đầu nhưng vẫn cần một đối tác liên minh để đạt đa số và thành lập chính quyền bang.

Tại cuộc bầu cử nghị viện bang Berlin diễn ra cùng ngày, kết quả thăm dò cử tri sau bỏ phiếu cho thấy cứ 4 cử tri thì có 1 người bầu cho đảng Cánh tả theo đường lối xã hội chủ nghĩa. Đảng Cánh tả đang dẫn đầu với 25,5% số phiếu, giành được 43 ghế trong tổng số 159 ghế của Nghị viện Berlin, tiếp theo là đảng CDU với 18,9% số phiếu-35 ghế, đảng AfD 16,1%-29 ghế, đảng Xanh 14,3%-26 ghế, và SPD 12,1%-22 ghế.

Kết quả cuối cùng của hai cuộc bầu cử trên sẽ được công bố lần lượt vào ngày 30/9 và 12/10 tới.