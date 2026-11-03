Đức đàm phán với Italy, Nhật Bản về chương trình máy bay chiến đấu thế hệ mới

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting ở Berlin ngày 2/11, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, ông dự kiến gặp những người đồng cấp Italy Guido Crosetto và Nhật Bản Shinjiro Koizumi để thảo luận về các điều kiện Đức có thể tham gia chương trình. Các nội dung được đề cập bao gồm tiến độ triển khai, khả năng tiếp nhận thành viên mới và phương án phân chia công việc giữa các nước. Ông Pistorius nhấn mạnh các bên cần sớm làm rõ vấn đề này, cảnh báo Đức và các đối tác không thể mất thêm 5 năm đàm phán như khoảng thời gian Anh, Italy và Nhật Bản đã trải qua để xây dựng khuôn khổ hợp tác hiện nay.

Theo ông Pistorius, dù kết quả đàm phán ra sao, Đức vẫn cần bảo đảm có được năng lực máy bay chiến đấu mới vào đầu những năm 2040. Sau các cuộc gặp với Italy và Nhật Bản, Berlin sẽ quyết định có tiếp tục theo đuổi phương án tham gia hay không.

Trước đó, trong chuyến thăm Nhật Bản tuần trước, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Berlin đang xem xét khả năng tham gia Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu (GCAP), do Anh, Italy và Nhật Bản khởi động tháng 12/2022. Chương trình hướng tới phát triển một loại máy bay chiến đấu thế hệ mới, dự kiến đưa vào sử dụng từ năm 2035. Anh đã bày tỏ thiện chí tiếp nhận Đức, song mọi quyết định về việc mở rộng hợp tác cần có sự đồng thuận của cả ba đối tác sáng lập.

Đức tìm kiếm phương án hợp tác mới sau khi Hệ thống Không quân Chiến đấu Tương lai (FCAS), dự án phát triển máy bay chiến đấu chung với Pháp và Tây Ban Nha sụp đổ hồi tháng 6 do những bất đồng giữa các bên tham gia. Việc Berlin cân nhắc gia nhập GCAP được xem là một trong những hướng đi nhằm duy trì sự tham gia của ngành công nghiệp quốc phòng Đức vào quá trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới.