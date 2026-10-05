Đức công bố gói viện trợ mới hơn 1,3 tỷ Euro cho Ukraine

Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Kiev, ngày 4/10. (Nguồn: Myanmar International TV)

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trên mạng xã hội X rằng, gói hỗ trợ mới bao gồm vũ khí, cùng các khoản hỗ trợ sửa chữa và khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng, nhằm giúp Ukraine ứng phó với mùa Đông sắp tới.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các khoản hỗ trợ quân sự và năng lượng của Berlin có ý nghĩa quan trọng đối với Kiev trong giai đoạn hiện tại.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về nhu cầu tăng cường năng lực phòng không của Ukraine, lĩnh vực được Tổng thống Zelensky đánh giá là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Trong chuyến thăm, hai nước ký 15 thỏa thuận với tổng giá trị hơn 8,5 tỷ Euro, tập trung vào hợp tác an ninh, sản xuất và mua sắm vũ khí.

Hai bên cũng đạt thỏa thuận mở rộng hợp tác trong lĩnh vực máy bay không người lái (UAV).

Phát biểu tại Kiev, người đứng đầu chính phủ Đức khẳng định, nước này tiếp tục là chỗ dựa đáng tin cậy của Ukraine, đồng thời cam kết duy trì sự hỗ trợ dành cho quốc gia Đông Âu này.

(theo Anadolu)