Đức công bố gói viện trợ mới hơn 1,3 tỷ Euro cho Ukraine

Gói hỗ trợ được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Đức Friedrich Merz công bố tại cuộc họp báo chung ở Kiev ngày 4/10 giờ địa phương.

Theo Tổng thống Ukraine, gói hỗ trợ bao gồm những loại vũ khí mà Kiev đang cần ngay lập tức, hỗ trợ cho ngành năng lượng và nguồn tài chính để sản xuất máy bay không người lái (UAV) đánh chặn nhằm đối phó với UAV tấn công sử dụng động cơ phản lực của Nga.

“Đây là những vũ khí sẽ giúp ích ngay lúc này, cùng sự hỗ trợ dành cho ngành năng lượng của chúng tôi, điều này rất quan trọng,” Kyiv Independent dẫn lời ông Zelensky.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết phía Kiev đặc biệt cần gói hỗ trợ trên, nhất là khi cảnh Nga tiếp tục tấn công các thành phố và cơ sở hạ tầng của nước này bằng UAV tấn công sử dụng động cơ phản lực.

“Chỉ trong tuần này, Nga đã sử dụng hơn 1.900 UAV tấn công, 1.700 bom hàng không và 25 tên lửa nhằm vào Ukraine. Hơn 800 UAV trong số đó sử dụng động cơ phản lực,” ông Zelensky nói và khẳng định phòng không là “ưu tiên số một” hiện nay của Ukraine.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev ngày 4/10. Ảnh: X/@ZelenskyyUa (tài khoản X của ông Zelensky)

Về phần mình, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết 1 tỷ Euro (khoảng 1,13 tỷ USD) trong gói hỗ trợ dành cho viện trợ quân sự, trong đó có nguồn tài chính sản xuất UAV đánh chặn các UAV sử dụng động cơ phản lực của Nga.

“Điều này sẽ nhanh chóng tăng cường đáng kể năng lực phòng không của Ukraine, và sự tăng cường này đang rất cấp thiết,” ông Merz nói.

“Đức đang hỗ trợ Ukraine. Nhưng Ukraine cũng đang giúp đỡ chúng tôi bằng kinh nghiệm của mình, chẳng hạn trong lĩnh vực phòng thủ chống UAV, cũng như thông qua các đơn đặt hàng trị giá hàng tỷ euro dành cho ngành công nghiệp Đức. Hôm nay, chúng tôi đã ký các thỏa thuận liên quan đến những nội dung này. Mối quan hệ đối tác này không phải là con đường một chiều,” Thủ tướng Đức chia sẻ thêm trên mạng xã hội X sau buổi họp báo chung.

Theo thỏa thuận, Quantum Systems, hãng sản xuất UAV của Đức, sẽ mở rộng hoạt động tại Ukraine để sản xuất hàng chục nghìn UAV.

“Ukraine cần UAV đánh chặn ở quy mô công nghiệp. Bằng cách mở rộng sản xuất tại Ukraine, chúng tôi có thể phản ứng nhanh hơn trước mối đe dọa trước mắt, đồng thời xây dựng năng lực công nghiệp có thể góp phần củng cố sức mạnh của Đức và các đồng minh,” ông Sven Kruck, đồng Giám đốc điều hành Quantum Systems, cho biết trong thông cáo báo chí công bố thỏa thuận.

Ngày 4/10, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đến Kiev bằng tàu hỏa cùng Bộ trưởng Kinh tế Katherina Reiche và lãnh đạo các doanh nghiệp quốc phòng, năng lượng Đức để tái khẳng định sự ủng hộ của Berlin đối với Ukraine.

“Tôi đến Kiev hôm nay vì Ukraine cần tất cả sự hỗ trợ của chúng ta trong những tuần tới,” ông Merz phát biểu khi đến nơi, theo Reuters.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Nga tăng cường các cuộc tập kích vào Kiev và nhiều thành phố Ukraine. Trước đó một ngày, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi công dân nước ngoài và các nhà ngoại giao không nên lưu trú hoặc đến Ukraine, đồng thời cho rằng những người phớt lờ cảnh báo sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với “bất kỳ hậu quả tiêu cực nào”.