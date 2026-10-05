Đức công bố gói viện trợ mới cho Ukraine

AP đưa tin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã công bố gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá hơn 1,3 tỷ euro (1,5 tỷ USD) trong chuyến thăm Kiev hôm 4/10.

"Khoảng 1 tỷ euro trong gói viện trợ là viện trợ quân sự và 350 triệu euro là để Ukraine mua máy phát điện, sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng", ông Merz nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hai nước cũng đã ký 15 thỏa thuận trị giá hơn 8,5 tỷ euro, chủ yếu bao gồm hợp tác an ninh, sản xuất và mua sắm vũ khí, cũng như một thỏa thuận nhằm mở rộng các nỗ lực chung chống máy bay không người lái.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz (bên trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev, Ukraine, ngày 4/10/2026. Ảnh: AP/Dan Bashakov.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về nhu cầu phòng không, điều mà ông Zelensky mô tả là “quan trọng” vào thời điểm này.

Thủ tướng Merz cho biết thêm Đức sẽ tài trợ cho việc sản xuất chung các máy bay không người lái được thiết kế để đánh chặn máy bay không người lái phản lực của Nga.

“Những đột phá kỹ thuật đáng kể trong những tuần gần đây đang đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Điều này sẽ nhanh chóng tăng cường khả năng phòng không của Ukraine. Và việc tăng cường này là vô cùng cần thiết", ông Merz nói tiếp.

Mời độc giả xem thêm video: Nga duy trì kênh đối thoại về Ukraine

Nguồn video: VTV