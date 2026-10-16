Đức Cơ gặp mặt 70 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo xã đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong 9 tháng năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Tịnh

Theo đó, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm 9 tháng năm 2026 của xã đạt 6,98%, vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bằng 128,29% dự toán được giao. Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ bằng 141,7% kế hoạch.

Những kết quả tích cực trên có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn.

Về công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, toàn xã hiện có 131 doanh nghiệp, 6 hợp tác xã và hơn 1.000 hộ kinh doanh đăng ký hoạt động. Trong đó, có 131 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã và 722 hộ kinh doanh đang hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong 9 tháng, xã có 33 doanh nghiệp và 126 hộ kinh doanh đăng ký thành lập mới.

Cùng với đó, UBND xã đã phối hợp triển khai các thủ tục thu hút đầu tư đối với 5 dự án trên địa bàn. Trong đó, có 2 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, gồm: Dự án Khu thương mại - dịch vụ thôn Chư Ty 4 và Dự án Khu thương mại - dịch vụ, văn phòng cho thuê thôn Chư Ty 5.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển tại địa phương.

UBND xã Đức Cơ trao cúp tôn vinh 23 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn xã. Ảnh: Thanh Tịnh

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phạm Văn Cường ghi nhận và biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian qua.

Bí thư Đảng ủy xã khuyến khích các hộ kinh doanh mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô, đa dạng hóa ngành nghề, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ và hiệu quả sản xuất, kinh doanh; đồng thời mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Dịp này, UBND xã Đức Cơ đã trao cúp tôn vinh 23 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn xã năm 2026.