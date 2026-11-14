Đức chốt dự thảo ngân sách 2027 với mức vay nợ cao thứ hai hậu chiến, ưu tiên lĩnh vực nào?

Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt (trái) và Thủ tướng Friedrich Merz tại phiên thảo luận ngân sách năm 2027 ở Quốc hội Liên bang Đức, Berlin, ngày 10/9. (Nguồn: The Guardian)

Theo đó, tổng chi tiêu ngân sách năm 2027 dự kiến đạt 560,9 tỷ Euro (620,3 tỷ USD), tăng 7% so với năm trước, trong khi nguồn thu thuế ước đạt 396,2 tỷ Euro.

Theo Reuters, tổng mức vay mới của Đức chỉ thấp hơn kỷ lục 215,4 tỷ Euro ghi nhận năm 2021, trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

Trong số này, gần 123 tỷ Euro là khoản vay thuộc ngân sách chính, còn 57,8 tỷ Euro được huy động thông qua Quỹ đặc biệt về cơ sở hạ tầng và trung hòa khí hậu.

Khoản vay 29,6 tỷ Euro còn lại đến từ Quỹ đặc biệt dành cho quân đội Đức (Bundeswehr).

Hai quỹ đặc biệt này nằm trong khuôn khổ các biện pháp được Đức thông qua năm 2025 nhằm nới lỏng giới hạn vay nợ, qua đó tạo thêm nguồn lực cho quốc phòng và phát triển cơ sở hạ tầng.

Đáng chú ý, chi tiêu quốc phòng tăng mạnh từ 82,7 tỷ Euro năm 2026 lên 109,7 tỷ Euro trong năm 2027.

Con số này chưa bao gồm nguồn kinh phí bổ sung từ Quỹ đặc biệt Bundeswehr, được dành cho quá trình hiện đại hóa và tái trang bị quân đội.

Cùng với đó, ngân sách đầu tư tăng từ 58,4 tỷ Euro năm 2026 lên 61,8 tỷ Euro trong năm 2027. Ngoài khoản phân bổ này, các dự án cơ sở hạ tầng tiếp tục được bổ sung nguồn vốn từ quỹ đặc biệt.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, Bộ Lao động và Xã hội Đức tiếp tục nhận khoản phân bổ lớn nhất, với hơn 203 tỷ Euro, tăng so với mức 197 tỷ Euro năm 2026.

Tuy nhiên, Chính phủ Đức dự kiến cắt giảm tổng cộng 1,3 tỷ Euro đối với các khoản hỗ trợ người tìm kiếm việc làm, nhà ở và sưởi ấm, với kỳ vọng tăng trưởng kinh tế sẽ giúp giảm chi phí trợ cấp.

Bên cạnh đó, chính phủ quyết định hủy kế hoạch đánh thuế bao bì nhựa và lùi thời điểm áp thuế đồ uống có đường đến ngày 1/1/2028. Phần lớn các chính sách trợ cấp xã hội hiện hành vẫn được duy trì.

Về chính sách thuế, kế hoạch giảm thuế điện cho người tiêu dùng cá nhân vẫn chưa được đưa vào dự thảo ngân sách năm 2027, khiến các đảng đối lập lên tiếng chỉ trích.

Đảng Xanh và đảng Cánh tả phản đối chủ trương ưu tiên chi tiêu quốc phòng trong khi người dân vẫn phải đối mặt với áp lực chi phí sinh hoạt.

Trong khi đó, đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) đề xuất cắt giảm một số khoản chi nhằm hạn chế vay nợ và tạo dư địa giảm thuế.

Về phía liên minh cầm quyền, đảng Dân chủ Xã hội (SPD) cho rằng chính sách giảm thuế điện chỉ có thể triển khai khi xác định được nguồn tài chính bảo đảm.

Sau khi được Ủy ban Ngân sách nhất trí, dự thảo ngân sách năm 2027 sẽ tiếp tục được trình Quốc hội Liên bang Đức xem xét, thảo luận và biểu quyết.

(theo Reuters)