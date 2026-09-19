Đức chính thức tiếp nhận siêu tiêm kích F-35A đầu tiên từ Mỹ

Tiêm kích F-35A Lightning II của Mỹ. (Ảnh: ANI/TTXVN phát)

Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Đức Boris Pistorius ngày 18/9 đã tiếp nhận chiếc đầu tiên trong số 35 tiêm kích F-35A Berlin đặt mua từ Tập đoàn Lockheed Martin tại Fort Worth, bang Texas (Mỹ).

Ông Pistorius gọi việc đưa F-35A vào trang bị là một “kỷ nguyên mới đối với Không quân Đức.”

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, Lockheed Martin nhấn mạnh lễ bàn giao chiếc F-35A đầu tiên này là một “cột mốc quan trọng đối với Đức” và toàn khối Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tổng cộng, Đức đặt mua 35 máy bay loại này.

Phát biểu tại lễ bàn giao ở Fort Worth, Bộ trưởng Pistorius khẳng định F-35A là dòng máy bay chiến đấu hiện đại nhất thế giới, nổi bật với khả năng tàng hình và hệ thống cảm biến mạnh. Máy bay có thể thu thập lượng lớn dữ liệu và nhanh chóng tổng hợp thành bức tranh toàn diện về tình hình chiến trường.

Ông Pistorius cũng cho biết việc hợp tác với 19 quốc gia khác đang sử dụng F-35A tạo thêm cơ hội trong huấn luyện, diễn tập và tác chiến, qua đó tăng cường khả năng phối hợp giữa các nước.

Đức quyết định mua 35 chiếc F-35A với tổng trị giá 10 tỷ euro (11,46 tỷ USD). Thương vụ được Ủy ban Ngân sách Quốc hội Liên bang Đức thông qua vào tháng 12/2022.

F-35A sẽ thay thế phi đội máy bay Tornado đã cũ và góp phần nâng cao khả năng răn đe của Đức. Các máy bay này chủ yếu được sử dụng trong khuôn khổ cơ chế “chia sẻ hạt nhân” của NATO, theo đó các đồng minh có quyền tiếp cận bom hạt nhân của Mỹ. Nhờ thiết kế khí động học đặc biệt và lớp phủ ngoài hấp thụ sóng radar, F-35A rất khó bị đối phương phát hiện.

Tám chiếc F-35A đầu tiên của Không quân Đức sẽ tạm thời được giữ lại Mỹ để phục vụ công tác huấn luyện phi công và kỹ thuật viên Đức. Từ năm 2027, những chiếc đầu tiên dự kiến được đưa tới căn cứ không quân Buchel ở vùng Eifel, bang Rheinland-Pfalz (Đức)./.