Đức chính thức tiếp nhận chiếc máy bay chiến đấu F-35A đầu tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đại diện, chính thức tiếp nhận chiếc máy bay chiến đấu F-35A đầu tiên dành cho Không quân Đức. Dự kiến phi đội tiêm kích tàng hình thế hệ năm của Đức sẽ đạt trạng thái sẵn sàng hoạt động vào năm 2029.

Thông tin này được Bộ Quốc phòng Đức đăng tải trên trang web chính thức. Máy bay đã được bàn giao tại cơ sở của Lockheed Martin ở Fort Worth, Texas. Tổng cộng, Berlin sẽ nhận được 35 tiêm kích loại này vào năm 2029.

“Khoảnh khắc này không chỉ đơn thuần là việc bàn giao một loại máy bay tiên tiến. Đó là minh chứng sống động cho sức mạnh của quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương và sự hợp tác thành công giữa Đức và Mỹ".

Phi đội F-35A sẽ đóng tại Căn cứ Không quân Büchel ở dãy núi Eifel phía Tây nước Đức. Cơ sở hạ tầng được nâng cấp tại đây dự kiến ​​sẽ sẵn sàng cho các chuyến bay vào năm 2027. Khoảng 2 tỷ euro đã được đầu tư vào việc hiện đại hóa căn cứ này.

Ban đầu, các máy bay chiến đấu nói trên sẽ ở lại Mỹ, nơi chúng sẽ được sử dụng để huấn luyện phi công Đức. Quân đội Đức dự kiến ​​sẽ đạt được trạng thái sẵn sàng hoạt động đầy đủ của phi đội tiêm kích F-35A vào năm 2029.

Đức đã quyết định mua 35 tiêm kích F-35A vào năm 2022, sau khi Nga bắt đầu cuộc xung đột tại Ukraine. Những máy bay mới này sẽ thay thế các chiến đấu cơ Tornado đã lỗi thời mà Không quân Đức đã sử dụng từ những năm 1980.

Việc lựa chọn F-35A cũng liên quan đến việc nước này tham gia chương trình trao đổi hạt nhân của NATO, vì loại máy bay chiến đấu nói trên có thể sử dụng bom hạt nhân B61 của Mỹ.

Tháng 7/2022, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt khả năng bán 35 máy bay chiến đấu F-35A cho Đức, cùng với động cơ, vũ khí, thiết bị, dịch vụ huấn luyện và hậu cần.

Giá mua tối đa được ước tính là 8,4 tỷ đô la. Vào tháng 12 cùng năm, Ủy ban ngân sách của Quốc hội Đức đã phê duyệt việc phân bổ kinh phí để mua máy bay, và tới tháng 8/2023, Đức đã ký hợp đồng đầu tiên theo chương trình này.

Chiếc F-35A đầu tiên của Đức bắt đầu được chế tạo tại nhà máy Fort Worth của Lockheed Martin vào tháng 12/2024. Đến tháng 8/2026, công ty đã hoàn thành việc lắp ráp máy bay, sau đó tiến hành kiểm tra trên mặt đất và chuẩn bị cho chuyến bay thử nghiệm đầu tiên.

Một phần riêng biệt của chương trình là sự tham gia của ngành công nghiệp Đức vào chuỗi sản xuất F-35 toàn cầu. Rheinmetall đã tổ chức sản xuất các phần thân F-35 tại nhà máy Weeze và bắt đầu chế tạo hàng loạt vào năm 2025.