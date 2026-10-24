Đức chi gần 300 triệu USD để bảo đảm nguồn cung khí đốt cho mùa Đông

Một trạm trung chuyển khí đốt tại Werne, miền Tây Đức. Ảnh tư liệu, minh họa: AFP/TTXVN

Theo Trading Hub Europe (THE), đơn vị phụ trách tổ chức thị trường khí đốt Đức, các đợt đấu thầu đặc biệt nhằm bảo đảm nguồn cung trong tháng 2 và tháng 3/2027 có tổng chi phí khoảng 107 triệu euro. Ngoài khoản tiền này, THE còn chi khoảng 137 triệu euro cho các đợt đấu thầu thông thường được tổ chức hằng năm nhằm bảo đảm nguồn khí trên có thể huy động được khi mạng lưới xuất hiện tình trạng thiếu hụt. Do vậy, tổng chi phí để duy trì khả năng cung cấp khí đốt lên tới gần 245 triệu euro.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các kho dự trữ khí đốt của Đức đang ở mức thấp hơn đáng kể so với năm 2025. Theo số liệu ngày 21/10, tỷ lệ lấp đầy các kho dự trữ này chỉ đạt 61,1%, so với 75,4% cùng thời điểm năm trước.

Các đợt đấu thầu bổ sung khí đốt nằm trong kế hoạch của Bộ trưởng Kinh tế Đức Katherina Reiche nhằm tăng cường an ninh năng lượng trước những tháng cuối mùa Đông, khi nhu cầu sưởi ấm có thể khiến lượng khí đốt dự trữ giảm nhanh. Điểm khác biệt quan trọng là đối với các hợp đồng đấu thầu bổ sung, khí đốt phải được duy trì trong các kho dự trữ và có khả năng đưa ra thị trường khi cần thiết. Cơ chế này nhằm tạo động lực tài chính để các doanh nghiệp năng lượng không rút khí đốt khỏi kho dự trữ quá sớm, đồng thời khuyến khích họ tích trữ thêm loại khí này.

Các hợp đồng trên về bản chất hoạt động giống một cơ chế bảo hiểm nguồn cung. Các doanh nghiệp cam kết duy trì một lượng khí đốt nhất định để có thể cung cấp khi THE yêu cầu và được trả phí cho khả năng sẵn sàng này, kể cả trong trường hợp số khí đốt cuối cùng không được sử dụng. Vì vậy, khoản tiền gần 245 triệu euro không phải là chi phí mua sẵn một lượng khí đốt tương ứng, mà chủ yếu là chi phí bảo đảm khả năng huy động nguồn cung. Nếu Đức thực sự phải sử dụng lượng khí này, chi phí mua khí đốt sẽ được tính thêm. Điều này cũng có nghĩa là các hợp đồng mới không đồng nghĩa với việc một lượng khí bổ sung tương ứng đã được bơm vào các kho dự trữ.

* Trong một diễn biến khác liên quan, Chính phủ Đức tiếp tục giải phóng một phần dự trữ dầu mỏ chiến lược nhằm thực hiện cam kết quốc tế và góp phần ổn định thị trường năng lượng, trong đó trước mắt dành ưu tiên cho dầu diesel và dầu sưởi.

Ngày 23/10, Bộ Kinh tế Liên bang Đức cho biết đã ban hành một quy định cho phép tiếp tục đưa dầu từ kho dự trữ chiến lược ra thị trường từ ngày 22/10. Theo cơ chế phân bổ của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), Đức có trách nhiệm đóng góp 19,5 triệu thùng dầu trong tổng số 100 triệu thùng dầu được các nước thành viên của IEA huy động từ kho dự trữ. Tính đến tháng 10, Đức đã giải phóng khoảng 6 triệu thùng. Đối với 13,5 triệu thùng còn lại, Chính phủ Đức cho biết trước mắt sẽ tập trung vào dầu diesel và dầu sưởi, hai sản phẩm có vai trò đặc biệt quan trọng đối với vận tải và nhu cầu năng lượng trong mùa lạnh.

Để tạo dư địa cho việc giải phóng lượng dầu bổ sung, Chính phủ Đức đã tạm thời hạ mức dự trữ dầu chiến lược bắt buộc từ mức tương đương với 90 ngày tiêu thụ xuống còn 82 ngày.

Việc Đức tiếp tục xả kho dự trữ dầu nằm trong khuôn khổ phối hợp quốc tế nhằm giảm căng thẳng trên thị trường dầu mỏ. Hồi tháng 3, IEA đã quyết định huy động dự trữ chiến lược để ứng phó với những biến động về nguồn cung do tác động của xung đột ở khu vực Trung Đông. Cuộc xung đột này đã khiến giá dầu và giá nhiên liệu tại các trạm xăng tăng mạnh, làm gia tăng áp lực đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp.