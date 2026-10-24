Đức chi gần 245 triệu Euro bảo đảm nguồn cung khí đốt dự phòng cho mùa Đông

Các kho khí đốt của Đức mới đạt tỷ lệ lấp đầy 61,1%, thấp hơn mức 75,4% ghi nhận cùng thời điểm năm 2025.

Theo hãng tin Reuters, biện pháp này được triển khai khi lượng khí đốt dự trữ của nước này thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Trading Hub Europe (THE), đơn vị điều phối thị trường khí đốt Đức, ngày 23/10 cho biết, các hợp đồng đã được trao sau những đợt đấu thầu nhằm bảo đảm nguồn cung trong quý I/2027. Trong đó, các đợt đấu thầu đặc biệt dành cho tháng 2 và tháng 3/2027 có chi phí khoảng 107 triệu Euro. Khoảng 137 triệu Euro còn lại dành cho các đợt đấu thầu thường niên, giúp bảo đảm nguồn khí có thể được huy động khi mạng lưới xảy ra tình trạng thiếu hụt.

Theo số liệu ngày 21/10, các kho khí đốt của Đức mới đạt tỷ lệ lấp đầy 61,1%, thấp hơn mức 75,4% ghi nhận cùng thời điểm năm 2025. Việc bổ sung cơ chế dự phòng nằm trong nỗ lực của Bộ trưởng Kinh tế Đức Katherina Reiche nhằm củng cố an ninh năng lượng trước những tháng cuối mùa Đông, thời điểm nhu cầu sưởi ấm có thể làm lượng khí dự trữ suy giảm nhanh.

Các hợp đồng này không đơn thuần là thỏa thuận mua khí đốt để bổ sung ngay vào kho dự trữ. Thay vào đó, các doanh nghiệp tham gia phải duy trì lượng khí sẵn có để có thể đưa ra thị trường khi THE yêu cầu. Đổi lại, họ nhận được khoản phí cho việc bảo đảm khả năng cung ứng, ngay cả khi lượng khí cam kết không được sử dụng.

Cơ chế này được xem như một hình thức bảo hiểm nguồn cung, tạo động lực để các doanh nghiệp giữ khí đốt trong kho lâu hơn và có thể tăng lượng dự trữ. Nếu nguồn khí dự phòng thực sự được huy động, chi phí mua lượng khí được sử dụng sẽ được tính riêng. Do đó, việc ký các hợp đồng trị giá gần 245 triệu Euro không đồng nghĩa với việc Đức đã mua hoặc bơm thêm một lượng khí tương ứng vào các kho dự trữ.

THE cho biết, nhu cầu đấu thầu đã được đáp ứng gần như đầy đủ. Tổng lượng chào cung vượt đáng kể nhu cầu, cho thấy nhiều doanh nghiệp sẵn sàng tham gia cơ chế này. Tuy nhiên, chi phí của các hợp đồng năm nay cao hơn so với những đợt đấu thầu tương tự trong năm trước, phản ánh tình hình thị trường hiện tại.

Việc tăng chi cho nguồn cung dự phòng cho thấy Đức đang tìm cách củng cố khả năng ứng phó với nguy cơ thiếu hụt trong mùa Đông 2026-2027, đặc biệt vào tháng 2 và tháng 3/2027, sau nhiều tháng tiêu thụ khí đốt.

Trong bối cảnh các kho dự trữ mới được lấp đầy hơn 61% vào ngày 21/10, cơ chế này được kỳ vọng sẽ bổ sung một lớp bảo đảm cho nguồn cung nếu thời tiết lạnh kéo dài hoặc nhu cầu tăng cao.