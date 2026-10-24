Đức chi gần 245 triệu euro bảo đảm nguồn cung khí đốt cho mùa Đông

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Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Đức sẽ chi gần 245 triệu euro (hơn 274 triệu USD) để bảo đảm khả năng huy động bổ sung khí đốt trong mùa Đông 2026-2027, trong bối cảnh mức dự trữ tại các kho khí đốt của nước này thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Theo Trading Hub Europe (THE), đơn vị phụ trách tổ chức thị trường khí đốt Đức, các đợt đấu thầu đặc biệt nhằm bảo đảm nguồn cung trong tháng 2 và tháng 3/2027 có tổng chi phí khoảng 107 triệu euro.

Ngoài khoản này, THE còn chi khoảng 137 triệu euro cho các đợt đấu thầu thông thường được tổ chức hằng năm nhằm bảo đảm nguồn khí có thể huy động khi mạng lưới xuất hiện tình trạng thiếu hụt. Tổng chi phí để duy trì khả năng cung cấp vì vậy lên tới gần 245 triệu euro. Các hợp đồng đã được trao ngày 23/10.

Động thái diễn ra trong bối cảnh các kho dự trữ khí đốt của Đức đang ở mức thấp hơn đáng kể so với năm 2025. Theo số liệu ngày 21/10, tỷ lệ lấp đầy chỉ đạt 61,1%, so với 75,4% cùng thời điểm năm trước.

Các đợt đấu thầu bổ sung nằm trong kế hoạch của Bộ trưởng Kinh tế Đức Katherina Reiche nhằm tăng cường an ninh năng lượng trước những tháng cuối mùa Đông, khi nhu cầu sưởi ấm có thể khiến lượng khí dự trữ giảm nhanh.

Điểm khác biệt quan trọng là đối với các hợp đồng bổ sung, khí đốt phải được duy trì trong các kho dự trữ và có khả năng đưa ra thị trường khi cần thiết. Cơ chế này nhằm tạo động lực tài chính để các doanh nghiệp năng lượng không rút khí khỏi kho quá sớm, đồng thời khuyến khích họ có thể tích trữ thêm.

Các hợp đồng về bản chất hoạt động giống một cơ chế bảo hiểm nguồn cung. Doanh nghiệp cam kết duy trì một lượng khí nhất định để có thể cung cấp khi THE yêu cầu và được trả phí cho khả năng sẵn sàng này, kể cả trong trường hợp số khí cuối cùng không được sử dụng.

Vì vậy, khoản gần 245 triệu euro không phải là chi phí mua sẵn một lượng khí đốt tương ứng, mà chủ yếu là chi phí bảo đảm khả năng huy động nguồn cung. Nếu Đức thực sự phải sử dụng lượng khí này, chi phí mua khí sẽ được tính thêm. Điều này cũng có nghĩa các hợp đồng mới không đồng nghĩa với việc một lượng khí bổ sung tương ứng đã được bơm vào các kho dự trữ.

THE cho biết gần như toàn bộ lượng khí mà cơ quan này muốn bảo đảm đã tìm được nhà cung cấp. Các đợt đấu thầu thậm chí nhận được lượng chào cung lớn hơn đáng kể nhu cầu, cho thấy nhiều doanh nghiệp sẵn sàng tham gia cơ chế. Tuy nhiên, chi phí để bảo đảm nguồn cung năm nay cao hơn so với các đợt đấu thầu tương tự trong năm trước.

Việc Đức tăng chi cho các cơ chế dự phòng phản ánh sự thận trọng trước mùa Đông 2026-2027, đặc biệt đối với giai đoạn tháng 2-3/2027, khi lượng khí trong kho thường đã giảm đáng kể sau nhiều tháng tiêu thụ.

Với mức lấp đầy chỉ hơn 61% vào cuối tháng 10, Berlin đang tìm cách tạo thêm một lớp bảo đảm để hạn chế nguy cơ thiếu hụt nếu mùa Đông kéo dài hoặc nhu cầu khí đốt tăng mạnh./.